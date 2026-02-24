ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代

第29回 坂本誠志郎（阪神）前編

アマチュア時代から見てきた選手のその後の姿に、『あの選手がここまで成長するとは......』と驚かされることは少なくない。そのなかで、坂本誠志郎（阪神）はいい意味で期待を裏切ってくれた選手の筆頭格である。



履正社時代は甲子園に２度出場した坂本誠志郎 photo by Ohtomo Yoshiyuki





【軟式出身ながら履正社へ進学】

WBCに向けた侍ジャパン合宿がスタートした２月14日、日刊スポーツ大阪版の一面には『世界一ウイニング球捕る』の見出しとともに、右手を握りしめて笑顔を見せる坂本の写真、そしてインタビュー記事が掲載されていた。

今季から１億円プレーヤーとなり、日本一奪還を目指す阪神の主将にも就任。大事なシーズンを迎えるが、その前に、侍ジャパンの守りの要として第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に初めて出場することになった。

まさに「あの坂本が......」という思いで記事に目を通しながら、「阪神の坂本」が「日本の坂本」になる以前、まだ「履正社の坂本」だった頃を懐かしく思い出していた。

坂本の野球人生は、履正社への進学で大きく動き出したと言っても過言ではない。出身は兵庫県養父郡養父町（現・養父市）。兵庫県は広大で、大阪に隣接する都市部もあれば、北は日本海、南は瀬戸内海に面し、自然豊かな地域も多い。但馬地域の中央に位置する養父町も、緑に囲まれた町だ。坂本は町内にある中学校の軟式野球部で、日々練習に打ち込んでいた。

兵庫は大阪に比べて軟式野球部の活動が盛んな土地だが、履正社や大阪桐蔭といった全国屈指の強豪校に進学し、レギュラーをつかむ選手、とくに野手は硬式出身者が大多数を占める。そのなかで、軟式野球界で有名だった坂本は、履正社へと進むことになる。

当時の履正社監督・岡田龍生（現・東洋大姫路監督）には、高校時代の同級生でおもにスカウティングを担う人物がいた。その人物が軟式野球出身で、地元選手の情報が集まるなか、「守備が安定し、打力もある。人間的にも非常にしっかりしているキャッチャーがいる」と岡田に推薦してきた選手が坂本だった。

「そのとおりでした。プレーも受け答えも落ち着いている。実戦で使っていくと、観察力の高さや投手とのコミュニケーション能力など、目に見えない部分のよさがどんどん表れてきた。早い段階で、このキャッチャーを軸にチームをつくろうと考えるようになっていました」（岡田）

【転機となったPL学園戦での敗北】

坂本は1年秋から、当時、大阪桐蔭、PL学園と三つ巴の戦いを続けていた履正社の正捕手に定着。だが選抜出場をかけた秋季大会に挑んだものの、準々決勝でPL学園に敗れ、甲子園への道は途絶えた。しかし、この敗戦が捕手としての成長を促すきっかけになったと、のちに坂本から聞いた。

「中学までは、とりあえずストライクを先行させて、どうやってカウントをつくるかばかり考えていました。でも、高校ではその考えが通用しなくて、シート打撃や紅白戦でも簡単に打たれてしまった。そこから配球の重要性を知り、秋の大会でPLに負けて、さらに考えるようになりました」

PL戦は競り合った末の敗戦だった。３対３の同点で迎えた８回裏の守り、徹底マークしていた吉川大幾（元中日など）、勧野甲輝（元楽天）を打ちとったあと、二死走者なしから２点を奪われ、これが決勝点となった。

「もっと攻め方があったのではないかと考えました。もちろん責任も感じましたし、直接言われたわけではないですが、チームメイトから『配球をもっと頑張ってほしい』という空気も感じました。僕のリードに思うところがあったんでしょう。そこから本を読んだり、先輩のリードを見たり、指導者の話を聞いたりして、配球をより深く考えるようになりました」

大きな悔しさのなかで、小学３年で初めてマスクを被り、中学３年から専任となった捕手というポジションに、あらためて本気で向き合い始めた。そして次第に、その奥深さと面白さに引き込まれていった。

「とくに、打者の裏をかいて打ちとるのが面白くなっていったんです」

しかし、面白さのあとには壁も待っていた。

「配球を組み立てて抑えるのは楽しい。でも、少しずつ自分本位になってしまった。考え方としてはよくても、投手の調子が悪かったり、球威が足りなかったりしても、そこを考えずに自分の理想を押しつけていた。でも、それではダメだと気づきました。そこからは、その日の調子や軸となる球を見極めたうえで、打者との勝負を考えるようになりました」

試合前のブルペンでその日の球質を確認し、投手と対話を重ね、相手の狙いも踏まえてリードを組み立てる。そうした積み重ねが、安定した結果へとつながっていった。

今も「投手のよさを引き出す捕手」と評される坂本。その原点を感じさせるエピソードである。

【ボールを下からのぞいて捕球】

リードに加え、当時から安定したキャッチングも光っていた。ある時、ボールの見方についてのこだわりを熱く語ってくれたことがある。当時の音声データを聞き返すと、坂本はこのように語っている。

「後輩に言ってもなかなか伝わらないんですが、僕はピッチャーのボールを、下から向こう側の景色をのぞくような感覚で見ています。上から見ると目線が上下に動いて、ミットも落ちやすくなる。だから絶対に下から見る。そうすると回転の始まりも見えるし、目線もほとんど上下に動かない。顔も余計に動かない。

イメージとしては、目は横方向だけで、動く幅もできるだけ小さくしたい。（低く構えることで）座りすぎだと言われることもありますが、僕は下からのぞきたい。単にボールの下を見るのではなく、バックスピンのかかったボールの下から向こう側をのぞく。そのイメージを大切にしています」

感覚的な表現ではあるが、今も坂本のキャッチングを見ると、低く構え、ボールの下から向こう側をのぞき込むような意識が確かに伝わってくる。平たく言えば、ボールを最後までよく見て、丁寧に捕る。その姿勢と気持ちは、18.44メートル先の投手にも伝わり、信頼となってバッテリーの関係性を深めていくのだろう。

今の坂本が語っても違和感のない言葉の数々を、15年前の履正社時代にすでに口にしていた。その事実にあらためて気づき、プレーを見ながら感じ続けてきた「あの選手がここまで......」という成長の理由の一端に、触れたような気がした。

つづく＞＞