Image: Xiaomi

もちろん普通の空気清浄機としても有能です。

「ペットの匂いがするね！」

一緒に暮らしていると気づきにくいけど、お客さんにはバレバレの犬猫のニオイ。こいつの対策にピッタリなのがXiaomiの「Mijia ペット用スマート空気清浄機」。名前がそのまますぎるのはいつものXiaomiですが、中身は本気です。 本体をぐるりと囲む360度吸気グリルで、抜け毛やフケを全方向から吸い込みます。

Image: Xiaomi

臭い物質を化学反応で無毒・不揮発性の化合物に変換して閉じ込める仕組みで、肝心の脱臭力は、ペット臭の主犯・トリメチルアミンを1時間で92.4%除去、アンモニアは81.2%除去してくれます。

アレルゲン除去率も、猫フケ由来で99.26%、犬フケで96%、ホコリダニで98%、花粉で98.2%。SGS、ITSといった信頼できる第三者機関による試験結果です。アレルギー持ちの家族がいる家庭にとっては見逃せませんね。

Image: Xiaomi

気が利いているのが抗ストレスアルゴリズムですね。レーザー粒子センサーが空気の汚れを認識して風量を自動調整する際、突然の爆音に猫がびっくりしないように急激な変化を避けて段階的に切り替えてくれます。ねこのきもちに寄り添った作りなところもいいじゃないですか。

Source: Xiaomi