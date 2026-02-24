【マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）】 2月28日8時より販売開始 順次発送（初回40個） 3月下旬以降発送（2次製造分） 価格：13,200円

タイムリミットは、新興フィギュア・メーカーであるココパスタジオのSDフィギュア、「マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）」を直販サイト「タイムリミット・フィギュア」にて2月28日8時より独占販売を開始した。価格は13,200円。

本商品はスーパーロボットの原点「マジンガーZ」を「デフォルムド・ワールド（Deformed World）」シリーズ第1弾としてフィギュア化。

SDならではのかわいさと、マジンガーZ本来の力強さを両立した、緻密に設計された理想的なバランス造形で表現されている。磁石内蔵により、ホバーパイルダーの着脱が可能。劇中さながらの「パイルダー・オン」が再現できる。

右腕パーツは磁石による着脱ギミックを実装しており、必殺技「ロケットパンチ」のアクションも再現可能。

(C) Go Nagai/Dynamic Planning

※画像の一部は、演出を含みます。

※製造スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約・購入頂きますようお願い申し上げます