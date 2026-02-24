¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û°µ¤¥¼¥í¤Ç¤â¿®Íê¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ä2ÂçNG¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û°µ¤¥¼¥í¤Ç¤â¿®Íê¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ä2ÂçNG¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª
ÆÉ½ñÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸»ú¤òÇ¾Æâ¤Ç¡È²»¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²»¤ÎÍý²òÂ®ÅÙ¡×¡£¤³¤³¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢Â®ÆÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÂ®Ä°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²òÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ËÜµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÀäÂÐNG¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜÆü¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÀäÂÐNG¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤ë¤È¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¤äÂç¤¤Ê·ö²Þ¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë°°Õ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡ÖNG¹ÔÆ°¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Â´¶ÈµÇ°¤È¤·¤Æ¸Þ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿°ì¿Í¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¾¤ÎÍ§¿Í¤È¤ÎÎ¹¹ÔÍ½Äê¤¬Ê£¿ôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐNG¹ÔÆ°¡¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤
¡¡¤³¤ÎÏÃ¼«ÂÎ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬°ìÀÚ¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¶¤ï¤ì¤¿Åö½é¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ»ö¾ð¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê´í¸±¤ÊNG¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ÏÌµ¿À·Ð¤µ¤ä·Ú»ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¼Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÍ½Äê¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÀ©Ìó¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°ì¤«·î¸å¤ÎÍ½Äê¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤Éµ¤·Ú¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ÎÉéÃ´¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏËÜµ¤¤Ç¡Ö¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éÁê¼ê¤òÎ¢ÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Î»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¡¢´¶¾ð¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°Ê¾å¡¢¡Ö°µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÏÌÈºáÉä¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëNG¹ÔÆ°¤È¤Ï¡¢°Õ¿Þ¤è¤ê¤â·ë²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀäÂÐNG¹ÔÆ°¢¡¡ÆóÂò¤Ç¿Í¤òºÛ¤¯
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎNG¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡ÖÆóÂò¤Ç¿Í¤òºÛ¤¯¡×ÊÊ¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£Ì£Êý¤«¡¢Å¨¤«¡£Í§Ã£¤«¡¢ÀÚ¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿Æó¼´¤À¤±¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¤Î¼ºÇÔ¤¬Â¨Àä±ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ä¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿µ²±¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´°àú¼çµÁ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¶ËÃ¼¤ËÀÈ¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë½ÀÆð¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎNG¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢Í§¿Í¤ò°ìÎ§¤Ë°·¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇÍê¤ì¤ë¿Í¤È¡¢Æü¾ï¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Í§¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸¡ÖÍ§Ã£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÌò³ä¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤ÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¡¢ÌóÂ«¤Î½Å¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Í¶¤ï¤ì¤ì¤ÐÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½õ¤±¹ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂÉ¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ÏÇ¤¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ò´°Á´¤ËÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´üÂÔÃÍ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÍê¤ì¤ë¿Í¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ò¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤ÏÂ³¤±¤ë¤±¤ì¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÍê¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï²õ¤ì¤º¤ËºÑ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¡¢µ÷Î¥¤ò¤È¤í¤¦
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¹ÔÆ°¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡Ö·ù¤¤¡×¤ò¼´¤ËÀ¤³¦¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤ÏÄË¤¤¡¢¤É¤¦¤»ÌµÍý¤À¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢²¿¤«¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢²¿¤«¤ò·ù¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀÅ¤«¤ËÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤òÄü¤á¤¿¿Í¤Ï¡¢Äü¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ë¼þ°Ï¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌµ¼«³Ð¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¸½¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ËÄ¹¤¯¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï³Î¼Â¤Ë¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦¼èºà²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë