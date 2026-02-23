この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏がノンバンクの使い分けを整理！『不動産投資で融資を受けられるのは銀行だけじゃない！ノンバンク金融機関のメリット・デメリットを徹底的に深掘りします！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『不動産投資で融資を受けられるのは銀行だけじゃない！ノンバンク金融機関のメリット・デメリットを徹底的に深掘りします！』は、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、ノンバンク融資の誤解をほどき、使い分けの軸を示す回である。



銀行が年収や勤務先など「人」を強く見るのに対し、ノンバンクは銀行機能を持たない貸付専門会社として「物件」を中心に評価しやすい。ここで鍵になるのが、売買相場と担保評価のズレだ。価格だけを見て持ち込むと想定より融資が伸びないが、路線価や積算の考え方を踏まえて価格を組むと、資金計画の見え方が変わる。



メリットは、条件が合えば属性の弱さを補える可能性があり、居住地の縛りが弱い会社もある点だ。反面、金利は高めになりやすく、ノンバンク内にも系統差がある。用途自由の借入は設計を崩しやすいという注意も添えられる。



動画ではL&Fアセットファイナンス、セゾンファンデックス、AGビジネスサポートなどの特徴を対比する。満額が前提になりにくい局面では共同担保が絡み、買い付け価格との噛み合わせが武器にも足かせにもなるという整理だ。



核心は「市場の歪み」である。一般の買い手が避ける事情で価格が下がる一方、評価軸を変えると資産性が残る物件がある。ただし歪みは将来の修繕やリスクを背負う代償でもある。自宅を安易に共同担保へ差し入れる失敗例や、見た目のリフォームに惑わされる罠も語られる。



アフタートークでは、評価の読み替えと金融機関の組み合わせで条件が反転する事例が示される。ノンバンクは万能ではなく加速装置であり、実績づくりと借り換えまで含めて戦略になるという結論で締まる。