米サルサミュージック界のレジェンド、ウィリー・コロンさんが２１日（日本時間２２日）、死去した。享年７５。遺族がＳＮＳで公表した。

コロンさんのアカウントのフェイスブックが遺族により更新され、「深い悲しみとともに、私たちの愛する夫であり、父であり、そして著名なミュージシャンであったウィリー・コロンの訃報をお伝えします。彼は今朝、愛する家族に囲まれて安らかに息を引き取りました」と、トランペットを演奏するコロンさんの写真を添え、英語とスペイン語と書かれた声明文が投稿された。

「彼が旅立ちを悲しむと同時に、彼の音楽という時代を超えた贈り物と、彼が作り上げた永遠に生き続ける大切な思い出は尊いものです」とつづられた。死因は明らかにしていないが、米報道によるとコロンさんは呼吸器系の問題で２０日にニューヨークの病院に入院したとされている。

コロンさんは１９５０年４月２８日、米ニューヨーク州ブロンクスでプエルトリコ人の両親の元に生まれた。幼い頃からトランペットに親しみ、後にトロンボーンに転向。６７年に最初のアルバムをレコーディング。作曲家、編曲家、歌手、そしてプロデューサー兼ディレクターとしても活躍し、２０００年に国際ラテン音楽の殿堂、１９年にはラテン・ソングライターの殿堂入りを果たした。また俳優としても２００７年公開の映画「エル・カンタンテ 熱情のサルサ」にも出演した。