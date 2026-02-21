ÄêÇ¯¸å¤Ë´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý¡Ö½µ2¡Á3Æü¤À¤±Æ¯¤¯½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³ô¼°²ñ¼ÒLASSIC¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡¦¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¥Æ¥ì¥ê¥âÁí¸¦¡Ë¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ÇÂÎÎÏÅªÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡ÛÄêÇ¯¸å¡Ê65ºÐ°Ê¹ß¡Ë¤Ë´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡¿¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÁ´¹ñ¤Î20¡Á65ºÐ¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¡¼¥½¥óÃË½÷1004¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÄêÇ¯¸å¡Ê65ºÐ°Ê¹ß¡Ë¤Ë´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ÇÂÎÎÏÅªÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ê42.5%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö½µ2¡Á3Æü¤À¤±Æ¯¤¯½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´õË¾¤¹¤ë¡×¡Ê38.9%¡Ë¡¢¡ÖÇ¯¶â¡Ü¾¯¤·¤Î¼ýÆþ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ê24.1%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯»þÅÀ¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï914Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢½¢¶ÈÎ¨¤Ï25.2%¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤òË¾¤à¤«¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡ËÆâ³ÕÉÜ¡ØÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡Ù
¸½ºß¤Î¶ÐÌ³·ÁÂÖÊÌ¤Ë¡Ö¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ÇÂÎÎÏÅªÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ï50.0¡ó¡¢¥Õ¥ë½Ð¼Ò¼Ô¤Ç¤Ï42.1%¤È¡¢7.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢ºßÂð»Ö¸þ¤Î¹àÌÜ¤Ç¸²Ãø¤Êº¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ñÌ£¤äÆÃµ»¤ò³è¤«¤·¤¿ºßÂðÉû¶È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥ÈÁØ¤Ç21.2%¡¢¥Õ¥ë½Ð¼ÒÁØ¤Ç14.2%¤È¡¢7.0¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤âºßÂð¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥ÈÁØ¤¬22.4%¡¢¥Õ¥ë½Ð¼ÒÁØ¤Ç¤Ï17.0%¤Ç5.4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½µ2¡Á3Æü¤À¤±Æ¯¤¯½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´õË¾¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥ÈÁØ¤¬36.5%¡¢¥Õ¥ë½Ð¼ÒÁØ¤¬37.3%¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÐÌ³Æü¿ô¤Î½ÀÆðÀ¤òµá¤á¤ë»Ö¸þ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ÂåÊÌ¡ß¶ÐÌ³·ÁÂÖÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢50Âå¤Î¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¡Ö¼«Âð¤ÇÂÎÎÏÅªÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ê52.6%¡Ë¤È²óÅú¡£60¡Á65ºÐ¤Î¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ç¤Ï70.0%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÆ±Ç¯Âå¤Î¥Õ¥ë½Ð¼ÒÁØ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢50Âå¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤Î¿Í¤Ç42.5%¡¢60¡Á65ºÐ¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤Î¿Í¤Ç33.8%¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥ÈÁØ¤È¥Õ¥ë½Ð¼ÒÁØ¤Îº¹¤¬¹¤¬¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦³ô¼°²ñ¼ÒLASSIC