¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×ÉÔºß¤À¤Ã¤¿ÃµÄå·Ý¿Í¢ª½Ð±é¤·¤¿Î¢ÈÖÁÈ¤¬À¨¤¤»ö¤Ë¡¡£³£°Ê¬¥¥ì¤ÆÂç¹Ó¤ì¡Ö»ö·ïµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¸¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿£÷¡×¡Ö¸«¤¿¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤ì¤À¤è£÷¡×¡Ö¿À²ó¡×
¡¡£²£°Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï·Ý¿Í¥²¥¹¥È¤Ç¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³Î´ÈÏ¤¬½Ð±é¡£ºÇ¶á¥¥ì·Ý¤ò¤ß¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝ»³¤Î·Ý¿Íº²¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÝ»³¤¬²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È±ÇÁü¤Ë²þÊÔÙÔÂ¤¤·¤ÆÎ®¤¹¤Ê¤ÉÄ©È¯¡£¤³¤ì¤ËÃÝ»³¤¬¥¥ì¤Æ±þÀï¤·¡¢¤Û¤Ü£³£°Ê¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¹³µÄ¤·¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤Â³¤±¤ë¤Ê¤ÉËÜÎÎÈ¯´ø¤·¡¢Âç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÙÔÂ¤¤·¤¿£Ö£Ô£Ò¤òÎ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÝ»³¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤ÎÊüÁ÷¡ËÎ¢Èï¤ê¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ½Ð¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¤³¤Ã¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¤ªÅÜ¤ê¡£Æ±Æü¤Î£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ËÃÝ»³ÃµÄå¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ªÌÂÏÇ¤À¤±¤É¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥«¥Í¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥¥ì·Ý¡£·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤¬¡Ö¤³¤ÎÃÝ»³¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀú¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡ÖÃÖÊª¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¤ê¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì·Ý¿Í¤Ê¤ó¤ÆÃë´Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ÆÅ·µ¤Í½ÊóÊ¹¤¯¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡ªÇÏ¼¯ÌîÏº¡ª¡×¤ÈË½¸À¡£
¡¡¡Ö¤ªÁ°¤é¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤í¡ª¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¸å¡¢²¶¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤Ç¤Ë»ö·ïµ¯¤³¤·¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª²¶¡¢»ö·ïµ¯¤³¤¹¤«¤é¤Ê¡ªÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤È¤Ö¤ÃÊü¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë¤â¥¥ìÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡Ö¥Þ¥¸¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÝ»³¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤¤¤¦²ó¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÃÝ»³¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ÓÌá¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¤À¤±£÷¡×¡ÖÃÝ»³¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿£÷¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼ÃÝ»³¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î´¶¤¸¤À¤è¤Ê£÷¡×¡Öº£½µ¤ÎÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥ºÄ¶ÌÌÇò¤¤¡×¡Öµ×¡¹¤ËÃÝ»³¤Î¿¿¹üÄº¤¬½Ð¤Æ¤ÆËþÂ¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬´Ñ¤¿¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ö¾Ð¤¤¤Ã¤Æ°ÎÂç¤À¤ï¡ª¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÃÝ»³¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃÝ»³ÃµÄå¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃÝ»³¤µ¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö»ä¤¬µá¤á¤Æ¤¿ÃÝ»³¤Ï¤³¤ì¤è¡×¡Ö¥¨¥°¤¤£÷¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£