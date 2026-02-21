Ãæ¹ñ¹ñÏ¢Âç»È¡ÖÆüËÜ¤Ë¾ïÇ¤Íý»ö¹ñÆþ¤êµá¤á¤ë»ñ³Ê¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹ñÏ¢2·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÐüÁï¡Ê¤Õ¡¦¤½¤¦¡Ë¹ñÏ¢¾ïÃóÂåÉ½¡Ê¹ñÏ¢Âç»È¡Ë¤Ï20Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¿¯Î¬¤ÈÎò»Ë¤Îºá¤òÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò¸øÁ³¤ÈÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ê¡¢Â¾¹ñ¤Î¼ç¸¢¤Ë´³¾Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ»ØÅ¦¤·¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ë¾ïÇ¤Íý»ö¹ñÆþ¤ê¤òµá¤á¤ë»ñ³Ê¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ðü»á¤Ï°ÂÊÝÍý²þ³×¤Ë´Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î»°¤Ä¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÊÝÍý¤ÏÂç¹ñ¤äÉÙÍµ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢²þ³×¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Î¹ñ¤À¤±¤¬Íø±×¤òÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÂåÉ½À¤ÈÈ¯¸ÀÎÏ¤ò³Î¼Â¤Ë¹â¤á¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿³°¸òÀ¯ºö¤ò»ý¤Ä¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃæ¾®¹ñ¤ò°ÂÊÝÍý¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬Èï¤Ã¤¿Îò»ËÅªÉÔ¸øÊ¿¤òÀ§Àµ¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥ÀèÅª¤«¤ÄÆÃÊÌ¤Ê¼è¤ê·è¤á¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤Î¹½¿Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª»ëÌî¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÅ¸Ë¾¤ò¤â¤Ã¤Æ²þ³×¤ò·×²è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£