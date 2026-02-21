¥«¥º¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¹¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬ÀâÌÀ¡Ä0-6ÂçÇÔ¤â2ÀïÏ¢Â³¥á¥ó¥Ð¡¼³°
Ê¡Åç¤ÏÂçµÜ¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢»°±ºÃÎÎÉ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿
¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï2·î21Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡³«ËëÀá¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£»ûÅÄ¼þÊ¿´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢»°±º¤ÎÉÔºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é³Ê¾å¤ÎJ2Àª¤È¤ÎÏ¢Àï¤¬Â³¤¯Ê¡Åç¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÂçµÜ¤Î±Ô¤¤¹¶·â¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾11Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤éMF¾®Åç´´ÉÒ¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW»³ËÜºùÂç¤Ë²ÃÅÀ¤µ¤ì¡¢0-2¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤ËMFÀôÉ¢Ü¿¤Ë3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏFW¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµö¤¹¤Ê¤É¼éÈ÷¤¬Êø²õ¡£·×6¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤âÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÅ¨¿Ø¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¾ìÌÌ¤³¤½ºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçµÜ¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤òÊø¤·¤¤ì¤ºÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»°±º¤È¤¤¤¦Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤ò·ç¤¯¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é3Ï¢ÇÔ¡£3»î¹ç¤Ç·×13¼ºÅÀ¤È¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»°±º¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£J¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢59ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î2·î28Æü¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇJ2¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¼¡Àï¤Ï²á¹ó¤Ê¥¢¥¦¥§¡¼4Ï¢Àï¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼éÈ÷¤Î½¤Àµ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ11¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤È¥Á¡¼¥à¤Î½é¾¡¤ÁÅÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë