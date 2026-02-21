ÂæÏÑ¤Î±§Ãè³«È¯¤¬¿·ÃÊ³¬¤Ø¡¡½é¤Î±§Ãè¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÖTASA iSPARK¡×ÀßÎ©
TASA¡ÊÂæÏÑ¹ñ²È±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î¡¢ÂæÏÑ½é¤È¤Ê¤ë±§Ãè¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÖTASA iSPARK¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯7·î¤ÎÀµ¼°¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î±§Ãè·ÐºÑ¤¬2025Ç¯¤Ë6264²¯¥É¥ë¡ÊÌó94Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡Ê¢¨¡Ë¡¢Ì±´ÖÅê»ñ¤â2021Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂç¤Î²óÉü¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äICTÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤ÄÂæÏÑ¤¬¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò±§Ãè»º¶È¤ØÅ¸³«¤¹¤ëÆ°¤¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÄNovaspace¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¡ÖSpace Economy Report¡×Âè12ÈÇ¤è¤ê
ÂæÏÑ¤Î±§Ãè³«È¯¤Î¤¤¤Þ
ÂæÏÑ¤Î±§Ãè³«È¯¤òÃ´¤¦TASA¡ÊTaiwan Space Agency¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÁ°¿È¤ÎNSPO¡Ê¹ñ²È±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤«¤é²þÁÈ¤µ¤ì¤ÆÈ¯Â¤·¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¿Í¹©±ÒÀ±¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¢±§Ãèµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢¤½¤·¤Æ±§Ãè»º¶È¤Î°éÀ®¤ò¼ç¤ÊÌò³ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TASA¤¬¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î1¤Ä¤¬¡¢ÂæÏÑ½é¤Î¹ñ»º¸÷³Ø¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖFORMOSAT-8¡×¤Ç¤¹¡£Á´8µ¡¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á6µ¡¤ÏÃÏ¾åÊ¬²òÇ½1m¡¢»Ä¤ê2µ¡¤Ï0.5m¤ÎÄ¶¹â²òÁüÅÙ»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î1¹æµ¡¡ÖFORMOSAT-8A¡×¤Ï2025Ç¯11·î¤ËSpaceX¤ÎFalcon 9¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½¸¡¾Ú¤äµ°Æ»¾å¤Ç¤Î100²ó°Ê¾å¤Î»£Áü¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê»£±Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¡£2·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½é²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¿·ÃÝ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤äÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¶õ¹Á¤Ê¤É¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢TASA¤Ë¤è¤ë¤È²è¼Á¤äS/NÈæ¡Ê¿®¹æÂÐ»¨²»Èæ¡Ë¤ÏÀß·×»ÅÍÍ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2¹æµ¡¤Î¡ÖFORMOSAT-8B¡×¤Ï´°À®´Ö¶á¤Ç¡¢2026Ç¯Ëö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§Ãè¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÖiSPARK¡×
¤³¤¦¤·¤¿±ÒÀ±³«È¯¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖTASA iSPARK¡×¤Ï¡¢±§Ãè»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ä°Û¶È¼ï´ë¶È¤Î±§ÃèÊ¬Ìî¤Ø¤Î»²Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î±§Ãè´ØÏ¢´ë¶È¤ÏÌó1Ëü¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌó65%¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ìó15%¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Î±§Ãè´ØÏ¢´ë¶È¤ÏÌó314¼Ò¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÌó3%¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢À¤³¦1700¼Ò°Ê¾å¤ËÂÐ¤·¤ÆÂæÏÑ¤Ï¤ï¤º¤«22¼Ò¡ÊÌó1.3%¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÏ¾åµ¡´ï¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃæ²¼Î®¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£TASA¤ÏiSPARK¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Î±§Ãè¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢¤ò1.3%¤«¤é3%¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iSPARK¤Î»²²ÃÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÀßÎ©¤«¤é8Ç¯°ÊÆâ¤Î´ë¶È¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂç´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿±§Ãè´ØÏ¢ÉôÌç¤Ç¤¹¡£ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏTASA¤Îµ»½Ñ¥ê¥½¡¼¥¹¤ä»ÜÀß¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¶¦Æ±³«È¯¤Îµ¡²ñ¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¾ì¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ËÅê»ñ²È¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢5·î¤Ë¿³ºº¡¢6·î¤Ë·ÀÌóÄù·ë¡¢7·î¤ËÀµ¼°¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
TASA¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬±§Ãè»º¶È¤Î¾åÎ®Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¤Þ¤Àµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äICT¡¢ÀºÌ©À½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»º¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Î¡¼¥É¡Ê½ÅÍ×¤Ê·ëÀáÅÀ¡Ë¡×¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¶¯¤ß¤ò¡Ö±§Ãè¼ÂÀÓ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬iSPARK¤ÎÁÀ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FORMOSAT-8¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³È½¼¤ÈiSPARK¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×°éÀ®¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î±§Ãè³«È¯¤Ï¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
