¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡ª¡¡¥ë¥Î¡¼¤¬¸Ø¤ë¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡¡25Áª¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡¡¾ðÇ®¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾Ìç
¾ÝÄ§Åª¤ÇËº¤ì¤¬¤¿¤¤¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼
1898Ç¯¡¢¥ë¥¤¡¦¥ë¥Î¡¼»á¤Ï¼«¤é¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥ë¥Î¡¼¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥í¥´¤ò·Ç¤²¡¢¾ï¤ËÂ®¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥ë¥Î¡¼¤ÎÌ¾¼Ö¡Ú¥¯¥ê¥ª¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È5¥¿¡¼¥Ü¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´24Ëç
º£Æü¤Ç¤Ï¾®·¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¥ë¥Î¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ò25Âæ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ç¤â¡¢5¥¿¡¼¥Ü3E¤ä¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¥¦¥ë¥Æ¥£¥à¤Ê¤É¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ë¥Î¡¼¤ÏÁö¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ë¥Î¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ºÇ¹â¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò25Âæ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
1¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥×K¡Ê1902Ç¯¡Ë
ÁÏ¶È½é´ü¡¢¥ë¥¤¡¦¥ë¥Î¡¼»á¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼çÍ×¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1902Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¶¥Áè¤Ï·ã²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥¿¥¤¥×K¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Ö¡¼¥È¥óÀ½¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë¼«¼ÒÀß·×¤·¤¿4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ24ps¡Ë¤Ë´¹Áõ¤·¤¿¡£²þÎÉ·¿¥¿¥¤¥×K¤Ï¤³¤Î¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Ì¾¹â¤¤1902Ç¯¥Ñ¥ê¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¥ì¡¼¥¹¤Ç°µ¾¡¡£1300km°Ê¾å¤òÊ¿¶Ñ»þÂ®39¥Þ¥¤¥ë¡Ê62.5km/h¡Ë¤Ç´°Áö¤·¤¿¡£
2¡§¥ë¥Î¡¼40CV¡Ê1926Ç¯¡Ë
40CV¤Ï20À¤µª½éÆ¬¤Ë¥ë¥Î¡¼¤¬À¸»º¤·¤¿¹âµé¥â¥Ç¥ë¤À¡£1910Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢1922Ç¯¤«¤é1928Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Î²¤½£¼«Æ°¼Ö¤Î²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¹ë²Ú¤µ¤ò¼¨¤¹¹¥Îã¤È¸À¤¨¤ë¡£°ìÉô¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤Ï9.0L¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï2500kgÄ¶¡¢Á´Ä¹¤Ï5m¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹âÀÇ½¼Ö¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢40CV¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£1925Ç¯¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤Ç¥ë¥Î¡¼¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÉý¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤¿1926Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ØNM¡Ù¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÂ®ÅÙµÏ¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¹¹¿·¤·¤¿¡£
3¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥É¡¼¥Õ¥£¥ó¡¦¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡Ê1961Ç¯¡Ë
1955Ç¯¡¢¥ë¥Î¡¼¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¼Ö4CV¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¥É¡¼¥Õ¥£¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1956Ç¯¤Ë¥é¥ê¡¼¤ÇÏ¢¾¡¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¢¥á¥Ç¡¦¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢1961Ç¯¤Ë¥É¡¼¥Õ¥£¥ó¡¦¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î ¡È¹âÀÇ½¡É ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤Ë27ÉÃ¤òÍ×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÎò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤ËÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡×¤ÎÌ¾¤ò½é¤á¤Æ´§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ55ps¤Î¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø1093¡Ù¤Ç¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«2140Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
4¡§¥ë¥Î¡¼8¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡Ê1964Ç¯¡Ë
¼¡¤Ë¡Ö¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥ë¥Î¡¼8¤À¡£2ËÜ¤ÎÇò¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÈÄÁ¤·¤¤4Åô¼°¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£
R8¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Ï¥É¡¼¥Õ¥£¡¼¥Ì¤«¤éÂçÉý¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¸åÎØ¶îÆ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¶¦ÄÌ¤À¤¬¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ95ps¤È¡¢É¸½àÅª¤Ê¥ë¥Î¡¼8¤Î¤Û¤Ü2ÇÜ¤Î½ÐÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£1966Ç¯¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï1.3L¥¨¥ó¥¸¥ó¤È5Â®¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ175km/h¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
5¡§¥ë¥Î¡¼12¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡Ê1970Ç¯¡Ë
¼¡¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬12¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤À¡£¤³¤ì¤ÏÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëR8¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¶îÆ°ÎØ¤¬¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£
¥ë¥Î¡¼¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î·ÚÎÌ²½¤òÄÉµá¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¾õ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤ËÉÛÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂ¤¤ê¤À¡£½ÐÎÏ¤Ï116ps¤ÈÎ©ÇÉ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï185km/h¤ËÃ£¤·¤¿¡£
6¡§¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¡Ê1973Ç¯¡Ë
¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢1961Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢1962Ç¯¤ËÀ¸»º³«»Ï¤µ¤ì¤¿½éÂå¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¤Ï¡¢Åö»þ¥ë¥Î¡¼¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·1973Ç¯¡¢¥ë¥Î¡¼¤¬¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÏA110¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
1973Ç¯¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢A110¤¬FIAÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿Ç¯¤À¤«¤é¤À¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤ä¥é¥ó¥Á¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë¤òÂà¤±¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë140ps¤Î4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êÈóÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥Í¥Ã¥È¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥°¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê¡¢A110¤Î½ÅÎÌ¤Ï700kg¶¯¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¶Ã°ÛÅª¤Êµ¡ÉÒÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Î¡¼¤Ï¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
7¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA442B¡Ê1978Ç¯¡Ë
¤â¤¦1Âæ¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¡¢A442B¤Ï¥ë¥Î¡¼¤Ë¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ç¡¢1975Ç¯¤Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1978Ç¯¤Î¥µ¥ë¥È¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤³¤½¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥Ô¥í¡¼¥Ë¤È¥¸¥ã¥ó¡á¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¸¥ç¥Ã¥½¡¼¤¬¡¢¤³¤Î6µ¤Åû500ps¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò²á¹ó¤Ê¾ò·ï²¼¤ÇÁà½Ä¤·¡¢¥ß¥å¥ë¥µ¥ó¥Ì¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç360km/h¤òµÏ¿¡£ÃÏ¸µ´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤òºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤¿¡£
8¡§¥ë¥Î¡¼RS10¡Ê1979Ç¯¡Ë
1979Ç¯¤ÎF1À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢¥ë¥Î¡¼¤ÏRS10¤È¤È¤â¤ËÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÅëºÜ¤ÎF1¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¿®ÍêÀ¤ÎÌäÂê¤«¤é¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢RS10¤Î½é¾¡Íø¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£1979Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹GP¤Ç¡¢530ps¤ÎRS10¤Ï¥¸¥ã¥ó¡á¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ö¥¤¡¼¥æ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥ë¥Í¡¦¥¢¥ë¥Ì¡¼¤¬3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
9¡§¥ë¥Î¡¼5¥¿¡¼¥Ü¡Ê1980Ç¯¡Ë
¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢¥ë¥Î¡¼¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¥Î¡¼½é¤Î¥¿¡¼¥ÜÅëºÜ»ÔÈÎ¼Ö¤Ï¥»¥À¥ó¤Î18¥¿¡¼¥Ü¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ110ps¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸åÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬º£¤ä¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1980Ç¯¡¢¥ë¥Î¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëR5¤Ë¡¢160ps¤Î¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£R5¥¿¡¼¥Ü¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ºÇÂç350ps¤ò¸Ø¤ë¥é¥ê¡¼»ÅÍÍ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¸øÆ»¸þ¤±¤Î¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¸å´ü¤ÎR5¥¿¡¼¥Ü2¤È¶¦¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10¡§¥ë¥Î¡¼5 GT¥¿¡¼¥Ü¡Ê1985Ç¯¡Ë
º£Æü¡¢¿·ÃÛ½»ÂðÊÂ¤ß¤Î¶â³Û¤òÊ§¤ï¤º¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¥ë¥Î¡¼5¤Î¹âÀÇ½¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢5¥¿¡¼¥ÜGT¤À¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê·»µ®Ê¬¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¥¿¡¼¥ÜGT¤Ï½éÂåR5¥¿¡¼¥Ü¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÀµÅýÇÉ¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤È¸À¤¨¤ë¡£¥®¥ã¥ì¥Ã¥ÈÀ½¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥´¥ë¥ÕGTI¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£16ËüÂæ°Ê¾å¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
11¡§¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥ë¥Î¡¼ FW15¡Ê1993Ç¯¡Ë
¥ë¥Î¡¼¤ÎF1»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î1¤Ä¤¬¡¢1993Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥×¥í¥¹¥È¤Ï³×¿·Åª¤Ê¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤Àß·×¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥ë¥Î¡¼FW15¤ò¶î¤ê¡¢Æ±Ç¯16ÀïÃæ7¾¡¤òµó¤²¡¢¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â1993Ç¯¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÀ©¤·¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥ë¥Î¡¼¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥È¤¬Áà¤ë¡ØRS5¡Ù3.5L V10¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤ï¤º¤«500kg¶¯¤Î¼ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1Ëü5000²óÅ¾¤Þ¤Ç²ó¤Ã¤Æ750ps¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤À¡£
12¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¯¥ê¥ª¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê1993Ç¯¡Ë
¥ë¥Î¡¼¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÄó·È´Ø·¸¤Ï¡¢F1¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£1993Ç¯¡¢¥ë¥Î¡¼¤ÏºÇ¿·¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥ª¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢FIA¥°¥ë¡¼¥×A¤ª¤è¤Ó¥°¥ë¡¼¥×N¥é¥ê¡¼µ¬Äê¤Î¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºF1¥Á¡¼¥à¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¯¥ê¥ª¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1993Ç¯Åö»þ¡¢¥¯¥ê¥ª¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë16V¤È¤¤¤¦¹âÀÇ½¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ï¤µ¤é¤Ë²á·ã¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¤Ê¿··¿2.0L¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢150ps¤òÈ¯À¸¡£¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥Ã¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·Àß·×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡õ¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¿··¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤È¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥¤¥ó15¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥ë¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥â¥Ê¥³¥Ö¥ë¡¼¤ÎÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥ª¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÝÌõ¼ÔÃí¡§¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¸åÊÔ¡×¤ØÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡Ë