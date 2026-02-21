ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡×´ÊÃ±¼êÎÁÍý¤ò¸ø³« ¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬19Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡×¤È¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ê¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æü¡¹¤Î¿©»ö¤äÄ´ÍýÃæ¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»äÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÈÓÅç¡£
¡¡¡ÖÄ«»þ´Ö¤Ê¤¯¡¢¤´¤Ï¤ó¤â¥Æ¥¥È¡¼¤Ë¤Ê¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë½¬´·¤Ë¡×¡Öº£Ä«¤âÏ¢Æü¤ª¤Ê¤¸¥â¥Î¿©¤Ù½Ð¶Ð¡×¤È¡¢¡È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¡É¿©¤Ù¤¿Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¥Þ¥Í¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÄ¾¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ªÎÁÍý¤¬Âç³èÌö¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¡Ä¡×¤ª¼ê·Ú¤Ê¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð
¡¡19Æü¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÎÄÌ¾ï¤´¤Ï¤ó¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢Íñ¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬È¾¡£ÎäÅà¥Ñ¥ó¡¢ÎäÅà¥«¥Ü¥Á¥ã¥¹¡¼¥×¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡£Àö¤¤¤â¤Î¤â¸º¤ê°ìÀÐÆóÄ»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÍñ¤Î¥ì¥ó¥Á¥ó¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª¼ê·ÚÎÁÍý¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë