¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±ÝËÜÇîÌÀ¡ØÎ¢É½¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¿Í¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ù¤ï¤ì¤ë¶²ÉÝ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÎ¢É½¿Í´Ö¡×
¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ¢É½¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¿ÍÊª¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¤É¤¦¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤ò°Û¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤À¤ì¤Ç¤â¿Í¤ÎÌÜ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¿Í°ìÇÜµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤À¤ì¤«¤ÈÃý¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤òÁê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤ò²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢¸åÇÚ¤Î»Å»ö¤¬»¨¤Ê¤Î¤òÃí°Õ¤·¤¿¸å¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ±Î½¤Ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤Êý¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
Æ±Î½¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¸À¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¸åÇÚ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤ò¸À¤¦¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤µ¤Ê¤¤¤«¤ò²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÁê¼ê¤¬µ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤äÁê¼ê¤¬´î¤Ö¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¹¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Áê¼ê¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Æâ¿´È¿È¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸ý¤¬Îö¤±¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¢£Í¥¤·¤µ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÌµÀÕÇ¤
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼þ°Ï¤Î¤À¤ì¤«¤Ë¤½¤ÎÌò¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î¤À¤ì¤«¤¬¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤é²Ä°¥ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬·ù¤Ê¥ä¥Ä¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿Í¤«¤é·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¿Í¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¿Í¤¬µ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»Å»ö¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£
Áê¼ê¤Î»Å»ö¤Î»ÅÊý¤Î²þÁ±¤äÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¤òÂ¥¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï°ì»þÅª¤Ëµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬¤º¤·¤â¡Ö¤¤¤¤¾å»Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À»Å»ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤À¤ì¤Ç¤âÍ×ÎÎ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë°ì¿ÍÁ°¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤ÊÉô²¼¤ä¸åÇÚ¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤µ¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ä¤µ¤·¤µ¤À¤È¤¤¤Ã¤¿´ª°ã¤¤¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤º¤¤ÅÀ¤Ï»ØÅ¦¤·¡¢²þÁ±¤òÂ¥¤¹¤Î¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
´Ö°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤ä¸åÇÚ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ËÀø¤à¼«¸Ê°¦
¤À¤¬¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¤±¤Ã¤·¤ÆÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤è¤Í¡£Ëè²ó¤À¤ì¤«¤¬¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡£°¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢Æ±Î½¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤¿Í»Ö¸þ¤ÎÆ±Î½¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤¹¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¸åÇÚ¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥ß¥¹¤ò¤·¤Æº¤¤ë¤«¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤È¸À¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¤¦¤Ã¤«¤êÃí°Õ¤¹¤ë¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤À¤«¤é¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¿Í¤Ë¸À¤ï¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤ë¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤À¤«¤ó¤À¸À¤¦¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥Í¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Éô²¼¤ä¸åÇÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Æ¿´¤Ï³§Ìµ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Éô²¼¤ä¸åÇÚ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²¼¤ä¸åÇÚ¤ÎÀ®Ä¹¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÌµ´Ø¿´¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î»Ä¹ó¤Ê¤ä¤µ¤·¤µ
¤À¤«¤éÃí°Õ¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÉô²¼¤ä¸åÇÚ¤Ï¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¹ÔÆ°¤ò½¤Àµ¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯µ¡²ñ¤ò¼º¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎä¤¿¤¯¼«¸ÊÃæ¤Ê¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤ò¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¾å»Ê¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÀèÇÚ¡×¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤¬¤Î¤µ¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¼«¸ÊÃæ¤ÊÎä¤¿¤µ¤ò¸«È´¤±¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Éô²¼¤ä¸åÇÚ¼«¿È¤â¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÃæ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉ½ÌÌ¾å¤ä¤µ¤·¤¤¤À¤±¤Î¿Í´Ö¤¬Áý¿£¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¾å»Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢±¢¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÁá¤È¤Á¤ê¤Ç¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â·ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å»Ê¤Ï¡Ø¥ß¥¹¤Ï¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾å»Ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£ÎÉ¤¤´é¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¾å»Ê
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢ÀèÇÚ¤¬¡Ø¤È¤Æ¤â¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Í¡£ÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤´é¤ò¤¹¤ë¤È¡¢È¿¾Ê¤â²þÁ±¤â¤»¤º¤Ë¤Î¤¦¤Î¤¦¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹óÉ¾¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¡£¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢É½¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Î¹ó¤¤¾å»Ê¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¿Í¤ò¤¤¤¤¾å»Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¼«Ê¬¤¬¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤¤Éô²¼¤Ëº¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢¹ÔÆ°½¤Àµ¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤´é¤ò¤¹¤ë¡£¤ä¤µ¤·¤¤¾å»Ê¤ò±é¤¸¤Æ°õ¾Ý¤ò¤è¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¾å»Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ä¤ÏÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Îä¤¿¤¤¾å»Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÏÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÇíÃ¥¤¹¤ë
¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤À¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤¤¥ä¥Ä¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¡ÖÆ±¤¸¥ß¥¹¤Ð¤«¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡×¡Ö³Ø½¬¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ð¥«¤À¡×¤Ê¤É¤È¶òÃÔ¤Ã¤¿¤ê¤³¤²¼¤í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸Éô½ð¤Î¼è¤ê´¬¤Ï¢Ãæ¤Ï¡¢Æ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾å»Ê¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤¤Éô²¼¼«¿È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¤ä¤µ¤·¤¤¾å»Ê¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤¬Â¿¤¯¤Î¿¦¾ì¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¸þ¾å¿´¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤«¤é¡¢¸«È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢À®Ä¹¤â¤»¤º¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ÍèÅ¸Ë¾¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Éô²¼¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾å»Ê¤¬¤¤¤¤¿Í¤Î¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¿ÍÊª¤Ï¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¤¤¤¤¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
----------
±ÝËÜ ÇîÌÀ¡Ê¤¨¤Î¤â¤È¡¦ ¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
¿´Íý³ØÇî»Î
1955Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¶µ°é¿´Íý³Ø²ÊÂ´¶È¡£Åì¼Ç»Ô¾ìÄ´ºº²Ý¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¿´Íý³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢MP¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø·óÇ¤¹Ö»Õ¡£¤ª¤â¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¡Ò¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¼«Ê¬¡Ó¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×ÉÂ¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¼Ò²ñ¡Ù¡Ø¼«¸Ê¼Â¸½¤È¤¤¤¦æ«¡Ù¡Ø¶µ°é¸½¾ì¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¡Ø»×¹ÍÄä»ß¤È¤¤¤¦ÉÂÍý¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¿´Íý³ØÇî»Î ±ÝËÜ ÇîÌÀ¡Ë