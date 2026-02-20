元メジャーリーガーの藤浪晋太郎投手(昨年途中からDeNAベイスターズに所属)は、実はかなりの競馬通。栗東トレセンにも何度か見学に来られているほどです。個人的には通っているジムの仲間でもあり、以前から親交をいただいていました。

先日、彼のお誘いに乗る形で、沖縄県宜野湾市で行われているベイスターズの春季キャンプを見学してまいりました。真剣な練習の様子はもちろん、プロならではの様々な施設も拝見し、今まで以上に野球の試合を見るのが楽しみになったところです。今年はタイガースだけではなく、ベイスターズの応援もさせていただきます。

武豊騎手 今週の騎乗馬…阪急杯はレイベリングとのコンビ

今週は、今年初のＪＲＡ重賞フェブラリーＳが行われますが、残念ながら騎乗馬はありませんでした。それでも、土曜は阪神で阪急杯のレイベリングなどに騎乗し、日曜は東京に移動してヒヤシンスＳのシーズザスローンなどで頑張ってきます。

そして来週は桜花賞トライアルのチューリップ賞。このレース名に触れると、いよいよ春だなという気がしてきます。昨日水曜は、そのレースで初めて騎乗するアランカールの追い切りに乗りました。言うまでもありませんが、いい馬。勝手なイメージで少し掛かる面があるのかなと思っていましたがそうではなく、乗りやすかったです。

今週ももちろん全力を尽くしますが、来週はもっと楽しみということでご理解ください。