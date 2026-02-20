ワンシーズンほぼメンテナンスフリー。そんな夢のような加湿器が登場した。省エネ性も高く、体にも財布にもやさしいのがうれしい。

清潔性と省エネ性のオートクリーン加湿器

カドー

STEM 500H

公式オンラインストア価格 3万3000円

SPEC ●加湿方式：加熱超音波式●加湿適用床面積（目安）：木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳●消費電力（加熱運転中）：間欠42W（133W）/弱20W（140W）/強32W（143W）/急速40W●タンク容量：約5L●サイズ/質量：W245×H315×D245mm/約3.1kg

使う分だけ水を加熱するので電気代が少なくすみ、雑菌の繁殖も防げる。運転停止中も水槽内を定期的に加熱除菌してリフレッシュする。

【ヒット予測の根拠】お手入れの手間なく電気代も安い

水槽部の自動加熱除菌で1シーズンお手入れ不要。電気代はスチーム式の1/6。ホワイトダスト抑制機能も搭載。

清潔性とお手入れ性にこだわった気化式

ブルーエア

DreamWell Humidifier H38i

公式オンラインストア価格 2万6400円

SPEC ●加湿方式：気化式●加湿適用床面積（目安）：木造和室7畳/プレハブ洋室11畳●タンク容量：3.8L●消費電力：3.3-12W●サイズ/質量：直径約245×高さ約330mm/約2.8kg

加湿フィルターと水タンクを分離、使用しない時にはフィルターが濡れないため清潔に保ちやすい。気化式なので電気代が低いのも特徴だ。

【ヒット予測の根拠】タンク分離式でフィルターが汚れにくい

停止中は微風でフィルターを乾燥。水を汲み上げるポンプ内をUVライトを照射するなど、清潔性にこだわっている。

お手入れ・電気代の不満を次世代モデルが解消

加湿器には複数の方式があり、それぞれにメリット・デメリットがある。気化式は電気代が安いが加湿力が弱く、フィルターのお手入れが面倒。温風気化式は加湿力が高いが、やはりフィルターのお手入れが必要だ。スチーム式は清潔性が高いが電気代も高い。超音波式は電気代が安いが、雑菌が繁殖しやすく、水道水のミネラル分によるホワイトダストが発生する。そして、最近増えている加熱超音波式は水を加熱して殺菌している分、雑菌が繁殖しにくいが、やはり本体のお手入れが必要。



このお手入れに対して従来、ユーザーの不満が大きかったが、カドーとブルーエアが新たに回答を示してきた。高い清潔性を強みとし、お手入れの手間を大幅に削減するとともに、電気代にも考慮した設計となっている。清潔性とメンテナンス性の両立は、今後の必須条件となりそうだ。

