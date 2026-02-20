2月18日に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）に、お笑いコンビ「見取り図」のリリーが出演。これまでのイメージからかけ離れたビジュアルに、衝撃が広がっている。

今回の放送では、「芸人なら自分のネタと同じ状況が現実に起きたら完璧にツッコめる説」の検証がおこなわれ、見取り図・盛山晋太郎がターゲットになった。

見取り図のネタ「新人マネージャー」をもとに、盛山に企画を仕掛ける様子が放送されたが、ネタの一部を再構成するため、相方のリリーがVTRで登場。「やっぱ、ボケとしてはピリっとしたほうがいいですもんね」などと話しながら、スタッフと打ち合わせする姿が公開された。

登場は一瞬だったが、視聴者からは、リリーの風貌の変化に驚きが集まった。かなり明るい金髪に加え、パーマをかけたようなカールの強いヘアスタイルで、手元は黒いネイルで武装。うっすらメイクもしているようで、妙な貫禄が出ていた。Xでは、「夏木マリみたい」といった反応が相次いだ。

《えっ、夏木マリ？》

《リリーさん何用のメイクなの？？w》

《これ誰も突っ込んでなかったけど、私が知らない内にリリーさんはこんな感じになったんですか？？？？？》

2020年、見取り図が『M-1グランプリ』で3位となり、知名度が急上昇したころ、リリーはまだ黒髪だった。2024年には金髪イメチェンしているが、今回はネイルやメイクも特徴的だったため、話題を呼んだとみえる。

リリーのInstagramをさかのぼると、2025年9月、『ネイルおじさん Japan Fashion Weekで#mukcyenのショーを観させてもらいました』と、国内最大級のファッションイベントに参加したことを報告。『水ダウ』で見せた “夏木マリスタイル” の自撮りをアップしていた。服装やアクセサリーも一緒に見えるため、近い日程でVTRの撮影がおこなわれたのかもしれない。

「もともとリリーさんは、40歳から美容を意識し始めたという “美容男子” でもあります。『おっさんは気をつけないとどんどん汚くなる』と、スキンケアや身だしなみに気を遣っているそうです。

ネイルに関しても、自身の番組『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）でネイリスト資格に挑戦したことをきっかけにハマったそうで、昨年11月には、ネイルを愛し、普及に貢献した著名人に贈られる『ネイルオブザイヤー2025』を受賞。

授賞式では、『おじさん世代でもやってみたら楽しいですし、テンションが上がるので、ぜひチャレンジしてほしい』と話していました。『水ダウ』で見せた黒ネイルも、自分で塗ったのかもしれませんね」（芸能担当記者）

盛山も、雑誌の企画で大胆にダイエットしたことで注目されている。コンビで激変した2人は、今のお笑い界の象徴的存在なのかもしれない。