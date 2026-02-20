この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が金利上昇局面の戦略を解説！『金利上昇で不動産投資ブームが終わる今こそ！実は最高の参入チャンスである理由とは？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『金利上昇で不動産投資ブームが終わる今こそ！実は最高の参入チャンスである理由とは？』の動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏は、金利上昇局面を悲観する空気に一石を投じる。



多くの投資家が「今は危険ではないか」と身構える一方で、市場では着実に物件を取得し続ける層が存在する。その差を分けるのが、木村氏の言う返済比率である。家賃収入に対して返済額がどの程度を占めるか。この一点が、金利上昇時の耐久力を決定づけるという。



政府の積極財政や国債発行の拡大は、短期的には資産価格を押し上げる側面を持つ。しかし円安や物価上昇が進行すれば、いずれ金利には上昇圧力がかかる。低金利を前提に組み立てた投資は、その前提が崩れた瞬間に収支を圧迫される。



木村氏は、収入と返済の関係を図示しながら三つの構造を示す。収入がなく返済のみが残る住宅ローン型、収支が拮抗する高返済比率型、そして十分な利幅を確保した低返済比率型である。金利が上昇した場合、最も脆弱なのは前二者であり、後者のみが変動を吸収できる。



都心の低利回り物件や新築ワンルームは、返済比率が高まりやすい代表例とされる。一方で、利回りを確保し、返済期間を長く設計することで毎月の手残りを厚くする投資は、金利上昇下でも収支が崩れにくい。重要なのは借入を避けることではなく、利幅を前提に組み立てる視点だと木村氏は強調する。



さらに、金利上昇は需要を減退させ、市場から撤退する投資家を増やす可能性がある。だがその局面は、条件を見極められる投資家にとって競争が緩和する環境でもある。恐怖によって判断を停止するのか、数値に基づき構造を点検するのかで結果は分かれる。



動画では、返済比率の目安や物件種別ごとの考え方が具体的に語られる。金利が何％上昇しても成立するのかという逆算的思考が、投資判断の軸になるという指摘は示唆的である。市場の転換点において問われるのは、局面そのものではなく、設計の強度であることが浮かび上がる内容だ。