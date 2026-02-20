SNSの総フォロワー数40万人超え、時短レシピで人気を集める爆速レシピクリエイター・およねさん（@oyone_mama）。今回は、「野菜が苦手な子にも食べてもらいたい」という思いから生まれた、特製みそマヨダレでつくる「担々麺」を紹介します。およねさんの料理家としての自信にもつながった、とっておきのレシピです。ぜひ試してみてくださいね！

食べる箸が止まらない！「担々麺」レシピ

野菜が苦手な子の「おいしい！」を引き出した魔法のみそマヨダレでつくる、「みそマヨ担々麺」を紹介します。

【写真】味噌マヨダレ

●みそマヨ担々麺

〇みそマヨダレ

【材料（つくりやすい分量）】

みそ 大さじ2

マヨネーズ 大さじ2

はちみつ（または砂糖） 大さじ2

ゴマ油 大さじ1／2

ニンニク 小さじ1／2



○みそマヨ担々麺

【材料（1人分）】

ひき肉 80g

ネギ 1／4本

A［ゴマ油小さじ1 オイスターソース小さじ1 ニンニクチューブ、ショウガチューブ各小さじ1／2］

B［みそマヨダレ大さじ1 牛乳（または豆乳）300ml 鶏ガラ大さじ1］

チンゲン菜 3枚程度

中華麺 1玉



【つくり方】

（1） みそマヨダレの材料を混ぜ合わせる。完成したみそマヨダレ大さじ1は、担々麺で使う合わせ調味料Bに使用。使わない残りのタレは、スティック野菜につけてもおいしい。中華麺は表示時間通りにゆで、ザルに上げておく。

（2） 坦々麺の材料を調理する。ネギはみじん切りにする。鍋にAを入れて中火で熱し、ひき肉を炒める。火が通ってきたらネギを加えてさらに炒める。

（3） （1）でつくったみそマヨダレを合わせてつくったBを（2）に加え、ふつふつするまで火にかける。チンゲン菜を加えたら、さらに1分ほど煮込む。

（4） （1）でゆでた麺をどんぶりに入れて（3）をかける。

（5） お好みで黒コショウやラー油をかけて完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

料理家としての自信がついた、思い出の「みそマヨダレ」

料理家として、初めて自信が持てたのが、今回紹介した「みそマヨダレ」。

きっかけは、テレビ出演の現場での無茶ぶり。「この子、野菜は本当に食べないんです」と言われ、それでもなんとかひと口でも食べてもらえたら…と必死に考えて生まれたのが、このタレでした。

当日は、ディレクターもママも「やめたほうがいいかも」と心配する空気。それでも一か八か、野菜スティックにディップして出してみたところ…。

そのお子さんが「おいしい！」と言って、まさかの爆食い！ きゅうりをボリボリ食べる姿に、ママも思わず目を丸くしていました。

あの瞬間のことは、今でも忘れられません。

そんな「魔法のみそマヨダレ」でつくる担々麺は、大人にも子どもにも大好評。撮影中、カメラが回っていないときでも、お子さんたちが夢中で食べてくれました。

料理家として、少しだけ背中を押してもらえた…そんな思い出のつまったレシピです。