¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÊÆ¹ñ¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¤¬ÂáÊá¡Ö»ùÆ¸¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÈÀÅªË½¹Ô¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¤¬ÀÅªË½¹Ô¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¡¢±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤¿¥°¥ì¥ó¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥·¥å¥í¡¼¥ÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤Ç£±£¸Æü¤Ë¼«Âð¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¥À¥é¥¹¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£´£·ºÐ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç»ùÆ¸¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÈÀÅªË½¹Ô¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥°¥ì¥ó¤¬¥·¥å¥í¡¼¥Ä¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÍÆµ¿¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡Åö¶É¤Ï¥·¥å¥í¡¼¥ÄÍÆµ¿¼Ô¤¬£²¿Í¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡Ê£±¿Í¤ÏÌ¤À®Ç¯¡Ë¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£±£µÆü¤«¤éÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥À¥é¥¹¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï²ñ°÷¤ä»ØÆ³¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤òÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´²ÈÂ²¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤ÈÊ¡»ã¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Á¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤é·Ù»¡¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£