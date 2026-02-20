マリニンが失速した裏に潜んだ増悪　坂本花織ら担当の有名振付師が証言したフィギュア界の“問題点”「日本のファンがイリアを嫌い…」【冬季五輪】

シングル戦で金メダルを手に出来ずに落胆するマリニン(C)Getty Images

世界的な衝撃を生んだ“世紀の失速”の背景には、想像を絶するような重圧があった。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、「ダントツの優勝候補」と目されながら8位に終わったイリア・マリニン（アメリカ）だ。

【写真】これぞスポーツマンシップ！金メダルのシャイドロフを祝福するマリニンを見る

23年12月から約2年2か月も敗北を知らずに来た絶対王者は、ことごとく精彩を欠いた。今月12日（現地時間）に行われたショートプログラムこそ首位に立ったマリニンだったが、正念場のフリープログラムでは2度にわたって転倒するなど大乱調。フリー演技終了後には「まさかこんなことが起こるなんて……」と落胆するしかなかった。

大衆が「勝利」を信じてやまなかった。その期待の大きさから本人の背負ったプレッシャーが相当な重さになっていたのは想像に難くない。実際、マリニンは現地時間2月16日に自身のインスタグラムで「世界最大の舞台で、最強に見える者たちが内面では見えない戦いを繰り広げているかもしれない」と書き出し、「邪悪なオンライン上の憎悪が心を蝕み、恐怖が闇へと誘い込み、果てしなく押し寄せる」と漏らした。

彼がいかに心身ともに疲弊していたかは、周囲の関係者の証言からも明らかになってきている。坂本花織（日本）やマキシム・ナウモフ（アメリカ）ら13か国16選手の振付師を担当するフランス人コーチのブノワ・リショー氏は、母国の国営放送『France TV』において「あの日、あそこにいたのが、もはや彼ではないことは明らかだった。普段のイリアは闘志あふれる選手で、競争を愛する男。しかし、あの時、いや、団体戦の最初から彼がそこにいなかったことが分かりきっていた」と回想。偉才の“異変”を指摘した。