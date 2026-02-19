犬飼貴丈、事務所退所で指原莉乃との“結婚説”急浮上…報道から9カ月、お互い“否定せず”でファンの動揺

2月18日、俳優・犬飼貴丈（あつひろ）が、自身のファンクラブサイトで、所属事務所「バーニングプロダクション」を退所することを報告した。

「犬飼さんは2012年、18歳で『第25回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』グランプリを獲得し、芸能界デビューしました。数年間、仕事のない状態が続きましたが、23歳で『仮面ライダービルド』（テレビ朝日系）の主演に抜擢され、一気にブレイクします。

独特のキャラも人気で、いまや俳優業だけでなく、『ぽかぽか』（フジテレビ系）の金曜レギュラーを担当、2025年7月には『阿波とくしま観光大使』に就任するなど、活動の幅を広げていきました。それだけに、突然の退所には驚きの声が集まっています。報告では、30歳あたりから仕事について考え、決断したとあり、あくまで円満退所であることをつづっています」（芸能担当記者）

だが、突然の退所報告に、ファンの間ではある“予想”が急浮上した。2025年に熱愛が報じられたタレント・指原莉乃との結婚説だ。Xでは「まさか結婚!?」と、動揺する声が集まっている。

《犬飼さんは結婚準備?》

《犬飼さんがついに結婚に動き出した感じがしてビルドの頃からファンのワイ、昏睡状態。》

《犬飼くんさっしーといよいよ結婚か??推しなので待ってるわ（犬飼くんの方）》

2人の熱愛は、2025年5月の「週刊文春」で報じられた。元HKT48のエースで、現在は敏腕アイドルプロデューサーとして活躍する指原。いっぽう犬飼は、長年、「さっしー」の熱烈なファンであり、「神みたいな存在」と崇拝してきたことで知られてきた。

「互いの事務所は『プライベートは本人に任せております』という、否定なしの回答でした。報道後、犬飼さんは『ぽかぽか』で、『最近どうなの?』『“さっし”てくださいってことですよね?』などとMC陣からいじられ、『今日、（現場に）来るのがすごく怖くて。お手柔らかに』と、たじたじな様子でした。

指原さんも、熱愛報道直後のイベントで、報道陣から『真実の愛をつかめそうですか?』と質問が飛び、爆笑しながら『ありがとうございます』などと対応していました。どちらも交際は否定せず、むしろやんわりとオープンにする姿勢のようでした」（前出・芸能担当記者）

指原は現在、33歳、犬飼は31歳。円満退所の次は、プライベートでも“円満”な報告を聞かせてくれるのだろうか。