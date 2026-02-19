うどんやそばはもちろん、お好み焼きや焼きそば、卵かけご飯など、さまざまな料理にかけると美味しい天かす。そんな“名脇役”が、まさかのスイーツにも合う……そんな情報がSNSで注目を集めています。

話題になっているのは、オタフクソースが公式サイトで紹介している「天華アイス（天かすトッピング）」。「本当に合うの？」「想像以上にクセになる」といった声も上がっていたため、実際に試してみました。

■ バニラアイスは「レディーボーデン」が一番合うらしい

用意するものは、オタフクソースの「いか天入り天かす 天華」と、バニラアイスです。公式サイト上のレシピではアイスのブランド指定はなく、基本的には好みのもので問題ありません。

ただ今回のアレンジレシピは、料理研究家のリュウジさんが2025年12月に公開したオタフクソースとのタイアップ動画にも登場していました。動画のラストでは、同社社員が「レディーボーデンが一番合う」とおすすめしていたのが印象的です。

せっかくなら、オタフクソースが最も推す組み合わせで味わってみたい。そう思い、アイスは「レディーボーデン」を購入しました。

作り方はとてもシンプル。適量のバニラアイスに、適量の天かすをかけるだけ。

これまで考えたことのない組み合わせのため、バニラアイスに天かすがかかっているのは、少し衝撃的。本当に美味しいのか、という疑問がまず頭をよぎります。

■ もうただのバニラアイスでは満足できないかも……このちょい足し、簡単なのに美味すぎる

スプーンでひと口すくって食べてみれば、その瞬間に口から「うっま」の一言が。なんだこれ。うますぎるぞ。

まずバニラアイスの滑らかな食感と、天かすのサクサクとした食感がマッチ。軽快な咀嚼感が楽しいです。

そして天かすのかすかな塩気と油の旨味、イカ天の香ばしさが、バニラアイスの引き立て役として存在感を発揮。スプーンを動かす手が止まらなくなります。

コーン付きのアイスクリームの最後の方を食べているのと似たような感じ。コーンの中に詰まったアイスを食べるときの、あの感覚です。

ただコーンとは違って天かす特有の旨味がプラスされているので、より美味しく感じました。今後はただのバニラアイスでは満足できないかも。

かける天かすの量は好みにもよりますが、かなり多めでも大丈夫。むしろ多めの方が、ザクザク食感が楽しめるのでいいかと思います。筆者も後から物足りず、追い天かすしました。

手軽に楽しめて、めちゃくちゃ美味しいオタフクソースのアレンジレシピ。半信半疑でもいいので、だまされたと思って一度どうぞ。

＜参考・引用＞

オタフクソース「天華アイス（天かすトッピング）」

リュウジ@料理のおじさんバズレシピ「悪魔が作ったとしか思えないほどハマるたまご鍋」

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021906.html