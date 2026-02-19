ローソン×JAL、機内スープ味の「からあげクン」登場　白くま風ロールなど全12品を発売

ローソンは2月24日、日本航空（JAL）グループの客室乗務員および機内食開発チームが監修したコラボレーション商品12品を発売する。

レジ横のフライドフーズでは、JAL国際線で提供されている「オニオンコンソメスープ」の味わいを再現した商品3品を全国で展開する。また、ご当地名物をテーマにした「プレミアムロールケーキ」8種類を地域別に販売する。

販売商品は以下の通り。価格表記はすべて税込。

■フライドフーズ（全国発売）

◆からあげクン オニオンコンソメスープ味（298円）

JAL国際線で提供されている「オニオンコンソメスープ」の味わいを再現。玉ねぎの甘みとコンソメの風味を楽しめる。

◆Lチキ オニオンコンソメスープ味（259円）

オニオンパウダーとチキンコンソメパウダーで味付けし、オニオンの旨味とコンソメの深いコクを表現。外はサクサク、中はジューシーな食感が特長のフライドチキン。

Lチキ オニオンコンソメスープ味

◆Lから オニオンコンソメスープ味 4個（298円）

鶏もも肉に、チキンとオニオンエキス風味を練り込んだ衣をまとわせて揚げた商品。サクサクとした衣とジューシーな肉の旨味が楽しめる。

※上記3品はいずれもJAL機内食開発チームが監修した。

■Uchi Café プレミアムロールケーキ（各268円）

【発売地域：北海道】

◆北海道産ハスカッププレミアムロールケーキ

北海道産ハスカップ（ジャム・ペースト）と北海道産生クリームを使用した甘酸っぱいハスカップクリーム、さらに北海道産クリームチーズを使ったレアチーズクリームを、ふんわりとした生地で巻いた。北海道エアシステムの客室乗務員が監修。

【発売地域：東北6県・新潟県】

◆ババヘラ風プレミアムロールケーキ（苺×バナナ）

秋田名物「ババヘラアイス」をイメージ。程よい酸味の苺クリームと甘みのあるバナナクリームを、生地で巻いた。北海道エアシステムの客室乗務員が監修。

【発売地域：関東（新潟県除く）】

◆クリームあんみつ風プレミアムロールケーキ

東京発祥とされるあんみつの味わいを表現。黒蜜寒天の上に北海道産生クリームを使用したクリームを絞り、北海道産小豆のこしあん、みかん、きなこ求肥をトッピング。ふんわりとした生地で巻いた。日本航空の客室乗務員が監修。

【発売地域：中部】

◆あんバタートースト風プレミアムロールケーキ

愛知で人気の「あんバタートースト」をイメージ。北海道産生クリーム使用のクリームに、北海道産小豆のこしあんとバターを合わせた。スポンジ生地の焼き目を外側にして、トーストの表情を再現。日本航空の客室乗務員が監修。

【発売地域：近畿】

◆ミックスジュース風プレミアムロールケーキ

大阪名物「ミックスジュース」をイメージ。北海道産生クリーム使用のクリームに、酸味と甘みが特長のミックスジュースクリームを重ね、スポンジ生地で巻いた。ジェイエアの客室乗務員が監修。

【発売地域：中四国(島根県の一部地域、山口県を除く）】

◆瀬戸内レモンと木頭ゆずプレミアムロールケーキ

徳島県産木頭ゆずを使った香り高いゆずクリームと、瀬戸内レモンのコク深いレモンクリームを合わせた。ゆずレモンをトッピングし、レモン風味の生地で巻いた。ジェイエアの客室乗務員が監修。

【発売地域：九州および島根県の一部地域、山口県】

◆白くま風プレミアムロールケーキ

鹿児島のご当地アイス「白くま」をイメージ。練乳クリームをスポンジ生地で巻き、苺ソース、みかん、パイン、かのこをトッピングした。日本エアコミューターの客室乗務員が監修。

【発売地域：沖縄】

◆黒糖＆紅茶プレミアムロールケーキ 〜多良間島黒糖使用〜

紅茶クリームと、多良間島産黒糖を使用した黒糖クリームを紅茶風味のスポンジで巻き、天面に黒糖ソースとアーモンドをあしらった。日本トランスオーシャン航空および琉球エアーコミューターの客室乗務員が監修。

Uchi Café 黒糖＆紅茶 プレミアムロールケーキ 〜多良間島黒糖使用〜

■菓子商品（全国発売）

◆コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）40g（160円）

JAL機内で提供される飲料「スカイタイム」と、UHA味覚糖「コロロ」とのコラボ商品。ももとぶどうの味わいを、弾力のある独特の食感で再現した。パッケージにはJAL機をデザインしている。

今回の取り組みは、ローソン創業50周年記念企画「マチのハッピー大作戦」の一環。全国に店舗網を持つローソンと、国内外に路線ネットワークを展開するJALの強みを生かし、商品を通じて旅の高揚感を届けたいとしている。