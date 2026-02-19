韓国政府が北朝鮮への無人機侵入を公式に認め、異例とも言える「一方的謝罪」に踏み切った。これに対し、北朝鮮の金与正・朝鮮労働党副部長は「高く評価する」「常識的な行動だ」と応じたが、その言葉の裏には、南北関係における力の非対称性、いわば「北高南低」の構図が色濃くにじむ。

韓国の鄭東泳統一相は18日、民間人が過去4回にわたり北朝鮮に無人機を侵入させていた事実を公表し、政府として公式に遺憾の意を表明した。

調査によれば、侵入は昨年9月から今年1月にかけて行われ、うち2機は北朝鮮領内に墜落。関与した民間人や軍関係者、情報機関職員に対し、一般利敵罪などを適用して捜査を進めるという。鄭氏は「平和共存政策に水を差す危険な行為」と強く非難し、再発防止のための法改正や9・19南北軍事合意の復元を進める方針も示した。

注目されるのは、韓国側が「民間による侵入」という形を強調しつつも、事実上、国家として北朝鮮に頭を下げた点だ。これに対し、金与正氏は翌19日、朝鮮中央通信を通じて談話を発表。「主権侵害行為を認め、再発防止の意思を示した点を高く評価する」と述べ、韓国政府の対応を“称賛”した。

しかし、その直後に放たれたのは、融和とは程遠い強硬な警告だった。「再び主権侵害があれば、恐ろしい事態に直面することになる」「これは脅しではなく明白な警告だ」と強調し、南北を「敵対的な二国家」と位置付ける従来の立場を改めて確認した。さらに、南側との国境地帯で警戒態勢を強化すると表明し、軍事的緊張の緩和には一切応じない姿勢を示した。

韓国政府は今回の謝罪を、対話再開への「呼び水」と位置付けた。鄭氏は「互いに過ちを認める勇気が必要だ」と語り、南北基本合意書の精神への回帰を訴えた。しかし北朝鮮の反応は、南側の融和的ジェスチャーを評価しつつも、それを交渉カードとして最大限に利用し、優位な立場を誇示するものだった。

背景には、北朝鮮の核武装と、政権交代で発足した李在明政権の「対北融和路線」がある。対話重視の姿勢を前面に押し出す中、北朝鮮に対して弱腰との印象を与えかねない対応が続いている。一方の北朝鮮は、謝罪を引き出した事実そのものを体制の「勝利」として内外に誇示し、南側への心理的優位を固めようとしている。

今回のやり取りは、南北間の力関係がいかに非対称であるかを改めて浮き彫りにした。韓国が緊張緩和を模索すればするほど、核武装で自信を深めた北朝鮮は強硬姿勢を崩さず、譲歩を引き出す――。その構図は変わっていない。金与正氏の「お褒めの言葉」は、融和の兆しというより、南側の立場の弱さを際立たせる皮肉な象徴と言えそうだ。