スノボ金のチェ・ガオン、同じマンション住人の行動が呼んだ騒動

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得した韓国の17歳、チェ・ガオンが騒動に巻き込まれている。居住する超高額マンションの住人がメダルを祝う横断幕を掲げたことから、その“育ち”に注目が集まってしまったのだ。

韓国メディア「エックスポーツニュース」は「金メダルより羨ましいマンション…チェ・ガオンの横断幕、早くも撤去？」「ネット民の関心が負担に」という見出しでこの現象を伝えている。

元々は、チェ・ガオンと同じマンションの住人が快挙を称える横断幕を出したのがきっかけだった。メダル獲得直後「レミアン・ワンペンタスの誇り 大韓民国最初の雪上金メダルを祝福します。レミアン・ワンペンタス住民一同」という横断幕が、チェ・ガオンが居住しているとされるタワーマンションに掲示された。

記事は「この写真がオンライン上で拡散されると、ネットユーザーの間では金メダルのニュースと同じくらい、チェ・ガオンの居住地が大きな関心を呼んだ」とその後の展開を伝えている。同メディアはこのマンションについて「韓国富裕層の象徴である盤浦洞の中でも指折りの新築ハイエンド・マンションで、最近の実勢価格基準で専用面積79平米が34億ウォン（約3億8千万円）で取引されており、大型の245平米の場合は、売り出し価格が120億〜150億ウォン（約13億〜17億円）に達する超高額マンションだ」と紹介した。

これに対しネット上では「金メダルよりあのマンションに住んでいることの方が羨ましい」「やはり冬季スポーツの英才教育は、家に金がないとさせられないんだな」「真の上級国民が金メダルを獲った」などの反応が相次ぎ、「羨望と同時に、格差を突きつけられたような、やるせない思い」が並んだのだという。数日後に、この横断幕は撤去されたことがまた話題になっているという。



