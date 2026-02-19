政府資産は国民一人当たり5億円…！中東の金持ち国はここまで来たぞ！アブダビ空港が見せつけたヤバすぎる実力

半端ない！アブダビ空港で見た「潜在力」

資源に裏打ちされた巨額の政府資産を背景に、国家のかたちそのものを塗り替えようとしている都市があります。アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビです。

本稿は単なる渡航記ではありません。「世界有数の政府系ファンドを持つ国家が、富と統治の統合によって何を実現しているのか」。その最前線を、空港という国家の玄関口から見ていきます。

アブダビは、同じアラブ首長国連邦の都市・ドバイに比べて日本での知名度では劣るものの、はるかに豊かで、将来的にグローバルでの存在感を増してきそうな都市です。訪れた外国人観光客がまず驚くのは、空港でパスポートを一切取り出すことなく入国できることです。

正確には、初回のUAE訪問時にはパスポートと顔認証データの登録が必要です。しかし2回目以降は、登録情報と入国者のバイオメトリクスとの照合だけで出入国が可能になります。

イミグレーションだけではありません。飛行機搭乗時の荷物の預け入れも顔認証だけで完結します。必要であれば、搭乗券のプリントアウトも同じ端末で可能です。

以前のコラムでも指摘しましたが、日本の空港では外国人旅客に対するパスポートのマニュアルチェックが中心で、長蛇の列ができています。ところがアブダビでは、この顔認証システムによって行列はほとんどありません。

今回、シンガポールとアブダビ間の渡航では、アブダビ政府系の航空会社エティハドを利用しました。政府が保有するパスポート情報と顔認証データを航空会社と共有し、航空券情報と紐づけることで、パスポートを提示することなく国際線に搭乗できる仕組みになっています。

荷物の移送も世界最速レベルです。到着時、顔認証だけで数秒でイミグレを抜けたにもかかわらず、すでに荷物はベルトコンベヤーに載せられていました。飛行機を降りてからわずか10分ほどでタクシーに乗れる――非常に快適な利用体験でした。

便利を阻む日本の「縦割り構造」

Geminiに、日本の空港で同じことを可能にするうえでのハードルを聞きました。

莫大なシステム投資が必要になることに加え、アブダビでは出入国管理、空港保安、航空便の運営の三つを一体で運営しているのに対し、日本ではそれぞれ主体が異なります。出入国管理は法務省、空港保安は国土交通省、航空便の運営は民間企業です。法規制の観点からも統合は難しいという回答でした。

こうした省庁間の軋轢を乗り越え、空港利用者の利便性向上を実現するインセンティブは、日本ではほぼゼロでしょう。パスポートを取り出すことなくスムーズに出入国できる未来は、向こう数十年期待できないかもしれません。

これまで世界各国の空港を利用してきましたが、総合的に最も便利だと感じていたのはシンガポールのチャンギ空港でした。しかし今回の体験で、アブダビ国際空港が私の中でナンバーワンになりました。

この世界に先駆ける空港利便性の背景に、資源国としての膨大な富があることは間違いありません。

174兆円を運用！「アブダビ投資庁」の圧倒的存在感

Global SWFなどのデータベースをもとに出力した政府系ファンド（SWF）の運用額ランキングを見ると、アブダビ投資庁（ADIA）は世界4位にランクインしています。

1位のノルウェーは人口約600万人で、そのほとんどが国籍保有者です。一方、サウジを除く中東産油国では人口の多くが外国人です。国籍保有者に絞れば、アブダビ約60万人、クウェート約150万人、カタール約30万人、ドバイ約30万人といわれています。

アブダビはADIA以外にも、運用資産50兆円超のムバダラ、インフラ特化型の約40兆円規模のリマド、未公開株などオルタナティブ投資に特化した約20兆円規模のルネートなど、複数の巨大SWFを保有しています。

これらを合計すると、国民1人当たり約5億円近い資産を政府が保有している計算になります。まさに桁違いの国家財政基盤です。

そんなアブダビは、日本と深い関係をもっていますが、皆さんはご存じでしょうか。その理由については、後編『中東の金持ち国家は、なぜ日本に熱い視線を送るのか…UAE首都「アブダビ」で行われる知られざる「対日投資戦略」』でじっくりと解説していきます。

【つづきを読む】中東のカネモチ国家は、なぜ日本に熱い視線を送るのか…UAE首都「アブダビ」で行われる知られざる「対日投資戦略」