◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

女子スロープスタイル決勝で、ビッグエア金メダリストの村瀬心椛選手らを破って金メダルに輝いた、深田茉莉選手が家族への思いに涙を流しました。

「2本目の難易度では自分でも納得できなかったし、そこで決めてこそ自分でやっと喜べるなと思って挑みました」と3本目に高難易度の技を決め切れたことが吉と出た深田選手。「スロープスタイルは苦手意識とかもあって、練習たくさんしてきた。このために頑張ってきたんで、みんなで頑張ってきてよかったです」と金メダルを手にした喜びを語りました。

また、「周りの人も私以上に諦めずに応援してくれたので、それが本当に自分の中ですごくうれしいし、一人じゃないなって思えました」と会場に駆け付けた家族をはじめとする応援に感謝を述べました。中でも会場には来られなかった「お父さん、小さいころから応援してくれていて、一番感謝したいというか、一番言い合いとかしたし、つらい時もあったんで。特にお父さんに感謝伝えたいです」と涙ながらに話しました。

これからについては「今までの自分を超えられるように、常に前に進んでいきたいです」とさらなる飛躍を目指します。