真木あかりの12星座占い【2/19〜3/4】さそり座は頑張りたいときほどプライベートを大切に

牡羊座

昔を思い出すのは前に進んでいくため

忘れていた記憶がよみがえってきたり、若いころの心残りと向き合うことになったりと、過去と現在がマーブル状に交ざり合う不思議な時期。これは卒業シーズンを前に、感傷的になっているからではないでしょう。どちらかというと、不要になった価値観をリセットし、フレッシュな気持ちで前へ進んでいこうという気持ちの切り替えであるはず。社会人として、女性（男性）として、母（父）として……自分を縛る思い込みや概念を、力強く外していけるはずです。

牡牛座

高い志を持ってベストを尽くすとき

1月末から続いていた多忙期は3月に入るとすぐに解消。「いつまでこの状態が続くのだろう」と不安になっていた人も、春の訪れとともに余裕が出てくるでしょう。会社や地域の集まり、有志の会など、所属している組織にはびこる問題を改善したいと考えている人は、3月から具体的な働きかけを行っていくことになるでしょう。ただ、孤軍奮闘ではなかなか話が通らないかも。同じ問題意識を持っている仲間と団結し、みんなの総意として進めるといいでしょう。

双子座

かつての仕事の「続き」があるかも

仕事運にガツンとパワフルな動きが起こります。まったく新しい動きというよりは、過去に中途半端なままになっていたことにリトライしたり、過去に取り組んだことで再評価されたりと、ここまで歩んできた道とどこかリンクするものがあるのだろうと思います。リトライしたいことがあるならば、今だからこそ取り組む価値を周りに話してみるといいでしょう。ただし勢いだけではうまくいきません。シビアすぎるくらいの堅実な計画をセットで進めて。

蟹座

自由気ままに、でも少し慎重に

大きなプロジェクトに参画したり、交渉を任されたりと、みんなの期待と責任を背負って力を尽くすような出来事が。そこまで大きな規模の話ではない場合も、プレッシャーを感じたり、あなたの決断ひとつで状況が変わったりと、気持ちが引き締まるような出来事が起こりやすいでしょう。曖昧にやり過ごすことも可能ではあるかもしれませんが、真正面から受けて立つほうが信頼され、今後が安泰になるはず。じっくりと時間をかけて、最善の結果につなげましょう。

獅子座

一歩踏み込んだ話が今ならできるかも

身近な人のごくごくプライベートな事情に、はからずも深入りすることになりそう。デリケートな話題を打ち明けられたり、秘密裏に進められる計画が始動したりと、人それぞれであろうと思いますが、情報の取り扱いにはご注意を。悪気はなくとも相手の信頼を損なうと、なかなかに厄介なことになりそうです。ただ、重い気分になることは事実としても、潜在的な問題も含めて一気に洗い出しができる暗示も。必要であれば専門家の力も借りつつ、解決を目指して。

乙女座

少々のミスには寛容でいたいとき

対人関係はなにかと複雑。誤解したりされたり、話が思いもよらない方向に飛び火したりと、大事なことほど真実がまっすぐに伝わりません。認識のズレも頻発し「16時です」「6時ですよね」「4時でした」などと、何度も修正が繰り返されることも。この時期の行き違いはお互いさまであることも多いので、絶対にミスが許されないもの以外は寛容に対応しておくのが正解。避けたほうがいいのは、感情に任せて怒ること。別の火種になりかねないので、冷静に。

天秤座

臨機応変な対応で想定外を切り抜けて

仕事でもプライベートでもハプニング多発の時期。ケアレスミスが多くなるときで、あなた自身が気をつけていても身近な人のミスでとばっちりを受けることも。スケジュールには余裕を持って、場合によっては「お金で解決する」ような選択肢も視野に入れておくといいでしょう。タスクの優先順位をつけ、急ぎでないことは3月下旬からの着手としておくのも◎。そのほうが、結果的に早く終わる可能性大です。疲れやすい時期なので、休日はしっかりと体を休めて。

蠍座

頑張りたいときほどプライベートを大切に

バタバタと慌ただしい日々に。恋をはじめ、プライベートの予定に関しては、情熱はあっても「それどころではない」と矛盾した気持ちを抱える人も多いでしょう。ただ、フェードアウトしたくないならできる限り事情を説明し、連絡は欠かさずにいたいところです。一方、趣味でも仕事でも、創作や自己表現といったものに携わっている人は、試行錯誤も有益なプロセス。過去の作品を手直ししたり、自分らしい表現を振り返ったりすることで光を見いだせます。

射手座

あなたの優しさをよりよく生かせるように

家族や親友、同僚など、身近な人との温度差を感じる予感。常日ごろから「こんなに尽くしているのに」「自分ばかり損をしている」などと思いを抱いてきた人は、頑張ってこられましたね。この時期、過去のケンカが蒸し返されるなどしてあなたの意見を訴える機会が巡ってきますが、感情的になったら負け。どうしたらみんなにとっていい状態になるのか、事実を整理して話し合ってみるといいでしょう。あなたが、幸せのために頑張ってきたことを忘れないで。

山羊座

予定変更やハプニングは起こるものという前提で

急な予定変更や想定外の自体が頻発し、予定を大幅に仕切り直すことになりそう。「せっかく決めたのに」という思いはあっても、当初の想定にこだわり続けても停滞を招くだけ。柔軟に応じてみると「結果的に、こっちのほうが正解だったね」と思えるようなミラクルも起きるだろうと思います。そのためにも、前倒しできる作業はどんどん進めて時間に余裕を作っておきましょう。口頭での連絡・伝達は勘違いのもと。メールで共有するなど文章に残しましょう。

水瓶座

自分にとって心地よいペースを取り戻して

3月に入ると多忙さが落ち着き、ホッとひと息つける状態に。自覚はなくとも疲労が蓄積していた人も多いはずですから、できれば休息を取りたいところです。そんななか、気になるのは金運の動き。想定外の出費に見舞われたり、ショッピングで返品・交換の必要が出てきたりと、お金やモノを巡る動きは“読めない”時期です。お金を支払ったあとで重大事項が判明することも。できるだけ堅実モードで過ごし、過去の失敗パターンを繰り返さないようにして。

魚座

静かに「そのとき」が来るのを待ってみたい

ガツンとやる気が高まるものの、それがストレートに人に伝わるとは限らないよう。勢い任せの行動と勘違いされたり、枝葉末節ばかりを見られたりと納得がいかないことも多いでしょうか。ただ、怒ったり強い言葉を重ねたりすれば余計にこじれます。「わかる人にわかってもらえればいい」と思って、なすべきことを着実に進めていくのがベストでしょう。おそらくですが、3月下旬になればあなたの意見も通るようになるはず。そこまでは、無理は禁物です。