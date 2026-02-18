日本時間20日からシーズン再開、プレーオフは4月19日開幕／NBA 2025－26終盤戦の日程

NBAの2025－26レギュラーシーズンは、現在オールスターブレイク中で、2月20日（現地時間19日、日付は以下同）から公式戦が再開。4月13日まで、全30チームが約半年間をかけて82試合をこなしていく。

その後、各カンファレンスの7位から10位でレギュラーシーズンを終えた4チーム（計8チーム）が、第7、第8シード獲得をかけて「プレーイン・トーナメント」へ参戦し、4月19日から今シーズンのタイトル獲得をかけた「NBAプレーオフ2026」がスタートする。

オールスターブレイクの時点で、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズがリーグベストの40勝13敗（勝率75.5パーセント）。ウェスタン・カンファレンスでは昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーが42勝14敗（勝率75.0パーセント）でトップに立っている。今後はプレーオフへストレートインできる6位以内でシーズンを終えるべく、順位争いが激化することが容易に想像でき、プレーイン参戦をかけた戦いも気になるところ。

サンダーでは、腹部の筋肉を負傷したことでオールスターブレイク後に再検査をすると発表されているシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）が万全のコンディションで復帰できるのか。また、イースト2位の35勝19敗（勝率64.8パーセント）を残すボストン・セルティックスは、ジェイソン・テイタムがアキレス腱断裂から今シーズン中に復帰するのかも注目したい。

今シーズンのオールスターブレイク後の主な日程は下記のとおり。すでに今シーズンの“頂上決戦”となる「NBAファイナル2026」の日程は決まっており、どのチームがプレーオフを勝ち上がっていくかも必見だ。



※日付はいずれも日本時間、日本時間2月18日終了時点、データは『NBA.com』参照

◆■NBA 2025－26シーズン オールスターブレイク後の主な日程

2月20日：レギュラーシーズン再開



3月2日：プレーオフ出場資格の保持可能なウェイバー期限



※この日以降に解雇された選手は同年のプレーオフへ出場できない



3月29日：Gリーグのレギュラーシーズン終了



4月1日：Gリーグのプレーオフ開幕



4月13日：2025－26レギュラーシーズン終了



4月14日：NBAプレーオフ2026 ロスター確定



4月15日～18日：プレーイン・トーナメント開催



4月19日：NBAプレーオフ2026 開幕



5月9日～11日：Gリーグ コンバイン開催（シカゴ）



5月11日：NBAドラフト2026 ロッタリー（指名順位の抽選会）



5月11日～18日：NBAドラフトコンバイン開催（シカゴ）



6月4日：NBAファイナル2026 第1戦



6月6日：NBAファイナル2026 第2戦



6月9日：NBAファイナル2026 第3戦



6月11日：NBAファイナル2026 第4戦



6月14日：NBAファイナル2026 第5戦*



6月17日：NBAファイナル2026 第6戦*



6月20日：NBAファイナル2026 第7戦*



*=4戦先勝シリーズのため、決着がついた場合は開催なし



7月10日～20日：NBA 2Kサマーリーグ2026開催（ラスベガス）

