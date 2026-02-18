松村北斗がヘアケアブランド「anummy」のアンバサダーに就任！　パーマ髪のケアルーティーンを明かす

伸ばすを楽しむダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」は、ブランドアンバサダーに松村北斗さん（SixTONES）を起用し、2月17日にブランド発表会を開催しました。

発表会では松村さん本人が登壇し、イベントでお披露目された新CM撮影でのエピソードや、日々のヘアケアについて明かしました。

■前向きでハッピーな一日をかなえる「anummy」×松村北斗

「anummy」は、近年高まるロングヘア人気と、それに伴って生活者の中で生まれる「髪を伸ばしたいのに、ダメージが気になってしまう」という悩みを受けて誕生したブランド。髪のダメージ補修に着目した成分を配合し、毎日のケアで日々のダメージをやさしく整えながら理想の“うるつよ髪”へ導きます。

今回、ブランドアンバサダーに松村北斗さんを起用した背景には、アーティストや俳優としてマルチに活躍し、独自の感性と誠実な人柄で幅広い世代から人気を集めていることが挙げられるそう。

自分自身の個性を大切に育みながら、表現者として常にアップデートを続ける前向きな姿勢が、「ありのままの自分の髪を、きれいに伸ばせるようにケアして育てていく」という「anummy」のブランドコンセプトと重なります。

白いジャケットと水色のパンツを合わせた爽やかなコーデで登場した松村さんは、「ブランドデビューという、門出というか、勢いをつけるときにご一緒できるのがうれしい。ボトルがきれいですよね」とアンバサダー就任の喜びとブランドの印象を明かしました。

続けてステージ中央に設置されたスイッチを押し、「anummy」ビッグボトルに光を灯してブランドデビューを祝う点灯式へ移ります。ビッグボトルのディスペンサーを「ちゃんと穴が開いてる」と独特の着眼点で会場の笑いを誘いました。

こちらのビッグボトルは2月20日から日本橋で開催されるポップアップ等のイベントで展示されるので、松村さん一押しの「ボトルの穴」もぜひ見てみてくださいね。

■シャンプーはしっとりタイプがお気に入り。アウトバス用品の使用法も

「anummy」から発売されるのはパート髪質や髪悩みで選べる3タイプのシャンプー&トリートメントとアウトバス3アイテムです。

「anummy」のしっとりタイプ「リペアメルティシャンプー／トリートメント」を使っているという松村さん。髪を伸ばし、パーマをかけていることからパサつきが気になっていたそうですが、「シャンプーを流した時にパサつきが気にならない」ところがお気に入りなのだとか。

また、「香りも好きです。“華やかアンバーローズ”の香り。皆さん、想像つきますか？ 僕はこれでアンバーローズの香りを知りました」と香りについても紹介し、「（髪の香りが）すごいですよ」と意味ありげにコメントを残しました。

続けてアウトバストリートメントの「エンリッチミルク」についても紹介。「パーマのカールもきれいに出るし、パサつきが気にならない。休みの日はこれでまとめて出かけることもできます」と実際の使用シーンも教えてくれました。

「これもね、良い香りなんですよ。“癒されミュゲムスク”」と、こちらのアイテムの香りもお気に入りだそうで、洗面所が良い香りになるところもポイントであると語りました。

アンバサダーとしてどんな方に使ってほしいかという質問には「色々な方の髪質に合わせた『anummy』が用意されているのが何より魅力的ですし、髪をきれいに伸ばしたい方にもおすすめです」とブランドの魅力を紹介しました。

■松村北斗の普段のヘアケアとセットへのこだわりポイントは？

トークセッションでは、松村さんの普段のヘアケアについての話題に。髪が傷みやすい方と語る松村さんのこだわりは、「洗顔の泡だて器で泡をつくってからシャンプー・高すぎない温度のお湯で予洗い」なのだそう。

ヘアセットについても聞かれると、「ずっとパーマの話ですけどいいですか？」と報道陣に断りながら「パーマで乾燥したりダメージを受けたりすると、ガシャっと、チリチリッとしてしまうんですけど、きれいにボリュームを保ちつつもしっとりとカールを出すために最初にミルク、さらにオイルでまとめて最後にグロススプレーでツヤを出しています」と「anummy」のアウトバス3点を使用したスタイリングについても紹介。

髪色が黒で動きが見えづらいので、ツヤや光の反射で立体感が出るようにすることも合わせて意識していると語りました。

■新CMは夏休みの高校で撮影。撮影の裏話を語る

新CMは、研究熱心な理系男子‟ホクト研究員”になった松村さんが「ふとした瞬間の髪の美しさ」に理屈を超えて心奪われる様子が描かれます。

CMの仕上がりについて聞かれると、「大変すてきなCMに仕上がっていてうれしい」とにっこり。「自分が出ていると不安になるのですが、作っていただいている方の力でこれだけすてきになるんだな、というのもありましたし……あとは何より女性の‟うるつよ髪”が際立っていて良いCMだなと思いました」と振り返りました。

撮影は昨年の夏に高校を借りて行われ、風を送ったり、カーテンをなびかせたりなどスタッフの手で作られた演出も多かったそう。「皆さんが頑張って作って、爽やかに風が抜けるようなCMになった」とスタッフへの感謝も忘れない松村さん。

CMに関連し、風になびく長い髪がきれいな女性に見惚れることはあるか？ という質問には「ありますね」とストレートに回答。美術品と近いような感覚がある、としながら「きれいに……見た目のきれいさに感動しているのか、きちんとケアしている行程を想像して感動しているのか分からないですけど……」と、自身の感覚を探しながら言葉を紡ぐ様子が印象的でした。

■俳優・大泉洋との仲良しエピソードも

イベント後半では、ダメージをケアしてきれいに髪を伸ばせるという商品特徴にかけて、「今後伸ばしていきたいこと、成長させていきたいこと」も発表されました。

松村さんは「ボウリングのスコア」と回答。プライベートでも親交がある俳優の大泉洋さんがボウリング好きとのことで、ここ最近は一緒に行っているのだとか。マイボウルとマイシューズも大泉洋さんからプレゼントしてもらったそうで、「最近はスコアをきちんと伸ばしていくボウリングに入っていますね」と真剣な表情で語りました。

最後に、「伸ばすを楽しむ『anummy』で僕と一緒にきれいに伸ばせるうるつや髪を目指しましょう。今日はありがとうございました」とメッセージを送り、会を締めました。

■2月20日からは日本橋でポップアップイベント開催

「anummy」ブランド誕生と松村北斗さんのブランドアンバサダー就任を記念し、2月20日（金）〜3月1日（日）の10日間、日本橋の「0th Hub Nihonbashi」にて期間限定ポップアップがオープンされます。

イベントでは新商品がいち早く購入できる他、松村さんのビジュアル展示も。研究室をイメージした会場内ではダメージケアの法則を楽しく学べる体験ブースや、自分の髪質に合ったヘアケアが分かる髪タイプ診断コーナーも設置されます。

ポップアップ限定の特典も用意されており、オリジナル布ステッカーやキーホルダー、ブラシなどがゲットできますよ。

お近くまでお越しの方はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

◇開催概要

開催期間：2月20日（金）〜3月1日（日）

営業時間：11:00〜20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋2丁目9-10 L.Biz日本橋2F）

■商品概要

公式オンラインストアにて先行発売中

3月2日（月）全国発売

anummy

アニュミー リペアシルキーシャンプー／350ml／1,540円

アニュミー リペアシルキートリートメント／350ml／1,540円

トライアルパウチ（シャンプー10ml、トリートメント10ml）／143円

アニュミー リペアメルティシャンプー／350ml／1,540円

アニュミー リペアメルティトリートメント／350ml／1,540円

トライアルパウチ（シャンプー10ml、トリートメント10ml）／143円

アニュミー レスキューブーストシャンプー／350ml／1,650円

アニュミー レスキューブーストトリートメント／200g／1,650円

トライアルパウチ（シャンプー10ml、トリートメント10ml）／143円

アニュミー エンリッチミルク／120g／1,540円

アニュミー シールドオイル／80ml／1,650円

アニュミー さらさらグロススプレー／100ｇ／1,320円

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）