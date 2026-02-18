半期に1度の成城石井「決算SALE」第1弾は2月19日まで！注目商品を紹介するよ〜。

半期に1度の成城石井の「決算SALE」第1弾が、2026年2月6日から19日まで開催中です。

セール終盤のお得商品を紹介します。

黒トリュフチップスやはちみつ紅茶もセール対象

決算セールで"大特価"となっている商品は多数あります。今回は、その中からいくつかをピックアップして紹介します。

●Truffle BAKERY 白トリュフバター 80g...1178円

●リンク・リソース 皮付きカシューナッツ塩味 410g...1178円

●ハンターズ 黒トリュフフレーバーポテトチップス 125g...431円

●TEARTH はちみつ紅茶 2g×25P...647円

●成城石井 なんでもいけるごまポン酢...712円

時短ごはんに便利！

2月13日から19日まで限定で特価の商品もあります。特に時短ごはんに便利な商品がお買い得ですよ。一例を紹介します。

以下は一例です。

●成城石井自家製 国産鶏もも肉のあごだしスープ春雨...572円

●成城石井自家製 国産豚バラ肉のポン酢ジュレ温しゃぶ...539円

●成城石井自家製 柚子胡椒香る真鱈と海老のあごだし鍋...647円

●成城石井自家製 国産帆立とえびといかのアヒージョ...647円

●成城石井 たっぷり6割具材の肉まん 120g×3...572円

決算セール第1弾は2月19日まで。好きな商品や試してみたい商品があるかチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）