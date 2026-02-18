安田祐香はエース1W＆シャフトを大刷新「気持ちいい高さ」 “年季の入ったUT”は手放せないクラブに【開幕前クラブチェック】
3月5日スタートの「ダイキンオーキッドレディス」（沖縄・琉球ゴルフ倶楽部）で、今年も国内女子ツアーが開幕する。新たなシーズンに向け、プロゴルファーたちは技術に加え、クラブの準備にも余念がない。そこでオフの段階で、一度キャディバッグを覗き見！ どのような考えのもと、クラブ選びを進めているのか聞いてみた。今回はツアー通算3勝目を目指す安田祐香。
◇スポンサー契約を結ぶトランスコスモスのサポートのもと行った1月末〜2月頭の沖縄合宿で取材を実施。その時に昨年4月の「富士フイルム・スタジオアリス」でツアー2勝目を挙げた時から大きく替わっていたのが、ドライバーだ。2024年の初優勝時、そして河本結、中村心との三つ巴を制した2勝目でも握られていたのは、クラブ契約を結ぶ住友ゴム工業のスリクソン『ZX5Mk II』だったが、このオフに入ってすぐ同社の25年モデル『ZXi』を新たに投入した。「シーズン中から試していて、特にひっかかる部分もないし、すんなりと替えられました」。準備は十分に進めており、満を持して投入する。安田が求めるドライバーの理想像は、「構えた時の座りや顔の見え方。（持ち球が）ドローなのでしっかりと（ボールを）拾っていけるもの」という。気持ちよくスイングした時に、しっかりとドロー軌道の球が出てくれるクラブがお好みだ。この新ドライバーについては、もちろん合格点。「球が気持ちいい高さで出てくれます」と、イメージ通りの飛球線を描けるのも大きなポイントになっている。さらに見ていくと、4番、5番を採用しているユーティリティに目を奪われた。そのソール部分のキズを見ても、使い込んでいることが分かる。その正体は一般向けには22年11月に発売されたスリクソンの『ZXMk II』で、「これでバーディも拾えたし、優勝もできた。しっくり来ているので使っています」と手放せないクラブになっている。4番は180〜185ヤード、5番が170〜175ヤードを想定。ウッドではなくユーティリティを好む理由については、「強い球を打ちたかったり、コントロールしやすいと思っています」と明かす。そしてウッド系のシャフトを見ると、ブランドの統一性がないのも特徴。ドライバーについてはヘッドを替えたのを機に、フジクラの『スピーダーNXゴールド』に挿し替えたが、3番＆5番ウッドの『ミヤザキコーデックス コリ』、ユーティリティの『アッタスMBHY』は優勝時のまま。同一ブランドによる流れよりも、「いろいろ試したなかで、いいものを使っています」という結果を最優先にし、この構成になった。とはいえ、まだテスト期間でもある。「今回ドライバーのシャフトがしっくりきているので、その流れでウッドも作ってもらって試しています」と、開幕までにチェンジする選択肢も考えとしてある。ショットメーカーの生命線ともいえるアイアンは、「高さも出るし、ボールに吸いつく打感も大事にしている」とスリクソンの『ZXi5』をチョイス。またクリーブランドの『RTZ』を入れるウェッジは、「構えた時に地面に当たるので削ってもらっています」と、ソール部分にひと工夫が施されている。パターは「シンプルにラインに対して真っすぐ出てくれるものが好き。いろいろ試したりもするけどストロークの時に（フェースの）開閉をあまりしないものを選んでいます」と、オデッセイの『トリプル・トラックTEN』を愛用している。今季の目標については、「複数回優勝。キャリアハイ。体調を崩さず1年間戦う」ことを掲げる。合宿中には「スイングを大きく変えるわけではなく、悪いクセを修正していく」ほか、「ドライバーを替えたので、その実戦練習をしています」と、新たな武器を手に馴染ませることにも時間を割いている。昨年12月に25歳になったプラチナ世代の中心選手のひとりは、さらなる飛躍のため着々とキバを研いでいる。【安田祐香のクラブセッティング】（2026年2月現在）1W：スリクソンZXi（10.5度/スピーダーNXゴールド 5S/45.5?）3,5W：スリクソンZX MkII（15,18度/ミヤザキ コーデックス コリ5S）4,5U：スリクソンZX MkII（22.25度/アッタスMB HY 75R）6I〜PW：スリクソンZXi5（N.S.PRO 850GH S）48,52,58度：クリーブランドRTZ（N.S.PRO 950GH S）PT：オデッセイ トリプル・トラックTENBALL：スリクソンZ-STAR◆
