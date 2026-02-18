日産が新型「グラバイト」インドで世界初公開！ 100万円以下の「3列シートMPV」とは？ 現地市場攻略の戦略車

2026年2月17日に日産モーターインディアは、新型「GRAVITE（グラバイト）」を世界初公開しました。

現地での戦略的な新型車として投入される同車は、3列シートを備えたMPV（日本でいうミニバン）です。

日本円で100万円を切る価格設定や、柔軟なシートアレンジが特徴のニューモデルについて解説します。

日産のインド法人である日産モーターインディアは2026年2月17日、新型「グラバイト」を発表しました。

同市場における製品攻勢の第一弾と位置づけられるこのモデルは、インドの多様な家族構成やニーズに応えるべく開発された3列シートMPVです。

日産モーターインディアは、インド市場におけるブランド再構築の決定的な一歩、そしてインド市場攻略の戦略車としてグラバイトを発売します。

このモデルは「インドにインスパイアされ、インドで作られ、インドのために作られた」製品であり、同社の新たな製品攻勢の最初のモデルとなります。

ボディサイズは全長3987mm×全幅1734mm×全高1644mm、ホイールベース2636mm。最低地上高は182mmです。

外観デザインは、日産のグローバルデザイン言語に沿った個性的なテイストを盛り込んでいます。

筋肉質なボディラインや存在感のあるホイールアーチ、そして高い地上高により、インドの様々な道に適した存在感を表現。

とくにフロントとリアには日産の特徴である「C」シェイプのデザインが統合されており、一目でブランドを認識できるとともに、現代的なキャラクターを演出しています。

また、ピアノブラックのグリルやLEDヘッドランプ、機能的なルーフレールなども採用。ボディカラーは、「フォレストグリーン」や「オニキスブラック」など全5色が設定されています。

新型グラバイトの最大の特徴は、そのモジュラー性と室内の広さにあります。

現代のインドの家族向けに専用設計されており、2人乗りから7人乗りまで柔軟なシート構成が可能です。

ラゲッジスペースはクラス最高レベルの多用途性を誇り、サードシートを取り外すことで、5人乗り構成時には625リットルの荷室容量を確保できます。

また、6人乗りでは320リットル、7人フル乗車時でも84リットルのスペースが確保されています。

快適性においては、3列すべてに空調の風が届くよう設計されたACベントや、2列目専用のエアコン操作パネルを装備。

グローブボックスやセンターコンソールには保冷機能付きの収納が設けられるなど、実用的な装備が充実しています。

安全面では、6つのエアバッグ、横滑り防止装置（ESC）、トラクションコントロール、ヒルスタートアシストなど、30以上の安全機能が標準装備されており、家族の移動における安心感を高めています。

パワートレインには、日常の移動ニーズに合わせて調整された1.0リッター3気筒自然吸気ガソリンエンジンが搭載されています。

最高出力72PS、最大トルク96Nmを発揮し、トランスミッションは5速マニュアル（MT）と5速AMT（EZ-shift）から選択可能です。

燃費性能はAMTモデルで19.6km／L、MTモデルで19.3km／Lと公表されており、経済性と実用性のバランスが重視されています。

また、コネクティビティ機能として、ワイヤレスのAndroid AutoおよびApple CarPlayに対応した20.32cmのインフォテインメントシステムや、デジタルクラスター、ワイヤレス充電器などが採用されています。

さらに、発売を記念した「リミテッド・ローンチ・エディション」も設定されました。

JBL製プレミアムスピーカー、デュアルドライブレコーダー、空気清浄機、アンビエントライトなどの快適装備が追加されています。

※ ※ ※

新型グラバイトの価格は、56万5000インド・ルピー（1ルピー＝1.7円換算で約96万円）からという戦略的な設定がなされました。グレード展開と価格は以下の通りです 。

ーー

VISIA：56万5000ルピー（約96万円）

ACENTA：65万9000ルピー（約112万円）

N-CONNECTA：72万ルピー（約122万円）

TEKNA：79万1000ルピー（約134万円）

N-CONNECTA AMT：78万ルピー（約133万円）

TEKNA AMT：84万9000ルピー（約144万円）

ーー

日産は、この新型グラバイトを皮切りにインド市場でのラインナップ拡充を計画しています。

2026年半ばにはCセグメントSUV「Tekton」、2027年初頭には7人乗りCセグメントSUVの投入を予定しており、今後の成長戦略に向けた基盤を固めていく方針です。