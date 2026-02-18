この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【永久保存版】組織を成功に導く為に必要不可欠な仕組み化の思考法を伝授します！」と題した動画を公開。会社の成長に行き詰まりを感じる経営者に向けて、組織を爆速で成長させる「仕組み化」の重要性を解説した。



動画の冒頭で、市ノ澤翔氏は会社を成長させる秘訣として「仕組み化」が不可欠だと断言。世の中の経営者の多くは仕組み化を軽視しているが、これを攻略すれば会社を爆速で成長させることができると指摘した。



市ノ澤氏によると、仕組み化ができていない会社は、社長の目が届く範囲でしか成長できないという。規模が拡大し、社長が全体を把握できなくなると、従業員が思い思いのやり方で仕事を進めるため、提供するサービスや商品の質にばらつきが生じてしまう。その結果、会社のブランドイメージや評判が低下し、成長が頭打ちになると説明した。



仕組み化には、大きく分けて5つのメリットがあるという。第一に「サービスの質の向上・均質化」だ。誰が担当しても一定のクオリティを担保できるため、顧客は安心してサービスを利用できる。第二に「教育コストの削減」。マニュアルや教育システムが整っていれば、新人が入社しても効率的に育成でき、組織拡大のスピードが加速するという。その他、「組織全体の成長」「ケアレスミスの防止」「属人化の排除」を挙げた。



特に「属人化の排除」は重要で、「あの人がいないと仕事が回らない」という状況は、退職や病気といったリスクに非常に弱いと氏は語る。誰がやっても組織が機能する状態を作ることが、安定した経営の基盤になると強調した。



さらに、会社を成長させる「最強の仕組み化」として、「ブランディング」と「内部統制」の2点を挙げた。会社の名前やブランドで売れる状態を作り、不正やエラーが起こらないようにルールを守らせる仕組みを構築することが、企業をスケールさせる上で絶対的に必要だと結論付けた。



会社の成長には、個人の能力に依存しない「仕組み」の構築が不可欠だ。組織の限界を突破し、持続的な成長を目指す経営者にとって、仕組み化は最初に手をつけるべき課題と言えるだろう。