2026年2月16日、中国メディアの新浪網は「名探偵コナン」の毛利蘭（もうりらん）役の声優が活動休止を発表したと報じた。

記事は、「『名探偵コナン』の毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈が、現在病気療養中のため、医師の指示の下、当面の間、すべての活動を休止することを所属事務所が発表した」と紹介。その上で、「山崎の休止期間中、蘭の代役は『ONE PIECE』のナミ役で知られる岡村明美が担当する。興味深いことに、01年に岡村が妊娠のため声優業を一時休止した際には、ナミ役を山崎が代役として務めていた経緯がある。まさに不思議な巡り合わせの『相互交代』だ」と述べた。

これに対して中国のネットユーザーからは「早く元気になりますように」「えっ、蘭ちゃんが体調不良なの…？。ちゃんと休んで、早く良くなってください！」「声優さんは作品の魂。何よりも健康が一番大事。蘭姉ちゃんの早い復帰を待ってるよ！」「身体をちゃんと治してほしい。声優さんはお休みだけど、蘭はずっと私たちの心の中にいるよ」と山崎の身体をねぎらうコメントが寄せられた。

また、「30年も演じてたの？。時代も変わるわけだよ…」「『名探偵コナン』の声優が変わるとか想像もできない」「しばらくお別れってこと？。また戻ってきてくれるよね？」「毛利小五郎（もうりこごろう）の声優はもう十数年前に交代してるし、円谷光彦（つぶらやみつひこ）も一時期変わったことあったよね」とのコメントも集まった。

一方で、「もう早く完結させてくれよ…声優さんたちが一人また一人と限界にきてるじゃん。はぁ」「青山剛昌先生、頼みますよ。小5のときは『赤と黒のクラッシュ』シリーズが最終章の始まりだと思ってたのに」「いっそ完全に単発アニメにしちゃえばいいじゃん。長期の飯の種になるし。『名探偵コナン』は長く寄り添ってくれるアニメって感じで好きだよ。（『ポケットモンスター』の）サトシみたいに卒業してほしくない」と訴える声も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）