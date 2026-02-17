シーサイドスナック「スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも） 」（税込 900円）

　今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。それに先駆け、4月8日（水）から順次、スペシャルメニューの数々が販売開始となる。今回は、イベントのテーマカラー、ジュビリーブルーで彩られたメニューをはじめ、25周年を記念したさまざまなメニューの中から、一部をピックアップして紹介する。

■手軽に食べれるメニュー登場

　アメリカンウォーターフロントに25周年限定のフードワゴン「スパークリング・ジュビリーワゴン」が登場。同店舗では、ジュビリーブルーが鮮やかなミッキーシェイプの「マカロン」を販売する。スミレの香りを入れた、ホワイトチョコベースのクリームがサンドされたスイーツだ。

　また、定番のチュロスは、25周年限定のフレーバー「ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム）」として登場。カリっとしたココア味の生地の中には、ミルクのクリームが入っている。

　さらに「うきわまん」の25周年バージョン「スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）」もラインナップ。耳の部分にはスイートポテト、うきわの部分はエビのあんが入っていて、2つの味を楽しむことができる。

　そのほか、さまざまなメニューにトッピングして新しい味を楽しむことができる、ガーリック・トリュフのフレーバーのシーズニングも販売予定。

■祝祭感あふれるレストランはココ！

　ポートディスカバリーの「ホライズンベイ・レストラン」とメディテレーニアンハーバーの「カフェ・ポルトフィーノ」には、25周年のデコレーションが施され、店内でも祝祭感にひたりながら食事を楽しむことが可能。

　「ホライズンベイ・レストラン」では、ブーケをイメージした彩りよい野菜とマッシュポテトが飾られたハンバーグと青いレモン風味のソースを添えたデザートが華やかな「スペシャルセット」が登場。

　「カフェ・ポルトフィーノ」では、魚介類をふんだんに使った地中海風のシーフードサラダや、メインのローストビーフが満足感たっぷりのスペシャルセットを販売する。

■カウンターサービスのレストランでも25周年気分

　カウンターサービスのレストランでも25周年を記念したスペシャルメニューが多数登場。

　「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では、トリュフの香りが広がる、アサリ、エビなどのシーフードが入ったカルボナーラと25周年の包材を使用したマルゲリータがセットになったメニューが登場する。

　また、ブルーシロップ、パイナップル果汁、キウイとライムなど、甘さと酸味のバランスがよい「スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）」も登場。ジュビリーブルーカラーのドリンクで、混ぜるとラメがキラキラと舞う様子を楽しめる。

　「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、サルサソースにシーフードを加え、彩りのよい野菜やワカモレのトッピングでお祝いの華やかさを感じられるライスボウルのスペシャルセットを販売。

　「カスバ・フードコート」で販売するのは、スパイスをまぶしたベジタブルとナンをトッピングした、ボリュームのあるカリーライス。柔らかく煮込んだビーフのカリーと表面をカリッと焼いたチキンのカリーをコンビネーションで楽しめる。

　マンゴー、ブルーゼリーなどにキラキラしたラメを合わせ、お祝いの華やかさを表現した「スペシャルラッシー（マンゴー＆ブルーゼリー）」と合わせるのがオススメだという。

■ジュビリーブルーが鮮やかなフードスーベニア

　25周年ならではの、ジュビリーブルーが鮮やかなフードスーベニアが登場。キラキラとジュビリーブルーが輝く「ポップコーンバケット」や「ミニスナックケース」は、祝祭感あふれるパーク内で身に着けることもできる。

　カラビナが特徴的なシーズニングの持ち運びにぴったりな「スーベニアケース」や、マカロンをモチーフにしたジュビリーブルーの「スーベニアケース」は、スペシャルメニューとの相性ぴったりなアイテム。

　スーベニアランチケースとスーベニアタンブラーなど定番のフードスーベニアも、ミッキーマウスと仲間たちが描かれたこの時期だけのデザインで登場する。

■「S.S.コロンビア号」での特別なひととき

　アメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」では、4月15日（水）から6月30日（火）までの期間、「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を実施。

　特別なデコレーションで彩られた船内は、参加するゲストのみの貸し切りとなり、「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で提供される「スペシャルメニュー」をはじめ、参加するゲストにのみ配られるスペシャルグッズや「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」でのドリンクのフリー・リフィル、船内での記念撮影などを楽しめる。

　「スペシャルメニュー」は、さまざまな料理を盛り込み、お祝いの特別感をワンプレートで表現しており、チーズやブラックペッパーなどを使った味わいのあるパンと、スパークリングドリンク（梅＆桜シロップ）が付く。価格は20才以上が1万9900円、4才〜19才以下が1万6000円だ（いずれも税込）。本価格はすべての体験を含んだ価格となる。