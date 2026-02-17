金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組【写真：ロイター】

ミラノ・コルティナ五輪

　ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。これにより達成された大偉業がファンを驚かせている。

　それはゴールデンスラム。国際スケート連盟（ISU）主催大会である世界選手権、四大陸選手権、グランプリ（GP）ファイナル、五輪の4つをキャリアを通して制覇するもの。りくりゅうは2022年にGPファイナル、2023年に四大陸選手権、世界選手権をそれぞれ初めて制し、リーチをかけた状態だった。ゴールデンスラム達成は日本では羽生結弦以来の快挙だ。

　X上には気づいたファンから「そうか、りくりゅうはこれでゴールデンスラムだ！！　本当にすごい！！」「そういえばそうだ」「日本のフィギュアスケートでペア選手がゴールデンスラムやっちゃうとかとても想像できなかったなー」「五輪、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナル全部って凄すぎる！」と驚きが寄せられた。

（THE ANSWER編集部）