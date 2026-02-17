「ホンダSUVシリーズ」を明確なコンセプトでひとつに

ホンダは2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン（TAS）2026」において、今後のカスタマイズ商品の方向性を示す、2つの商品ブランドを発表しました。

ひとつは、長年のオンロードレースへの参戦を通じて培った技術や知見を市販車へフィードバックする「SPORT LINE（スポーツライン）」で、TAS2026では「シビックタイプR」と「プレリュード」に、HRC（ホンダレーシング）が開発したパフォーマンスパーツを装着した「HRCコンセプト」が披露されました。

そしてもうひとつが、HRCが海外のオフロードレース参戦を通じて培った知見や技術を市販車に反映する「TRAIL LINE（トレイルライン）」です。

力強いスタイリングと悪路でのパワフルな走行性能を重視し、アウトドアシーンにおいても「意のままに操る喜び」を提供することを狙っています。

これまで車種ごとに個性が分かれていた国内ホンダのSUVラインナップを、ひとつの明確なコンセプトで束ね、統一感を持たせる戦略といえます。

このトレイルラインの思想を具現化したコンセプトモデルとして発表されたのが「トレイルスポーツHRCコンセプト」。TAS2026では、2026年2月に発売される新型「CR-V」をはじめ、既存の「ZR-V」「ヴェゼル」「WR-V」の全4車種を対象に披露されました。

スレートグレー・パールのカラーリングで統一されたボディには、ブラックを基調とした加飾パーツと、鮮やかなオレンジのアクセントカラーを採用。フロントグリルやフロントバンパー、サイドガード、リアバンパーなど随所に施され、さらにフロントグリルには追加の補助灯も装着されています。

足元にはブラックカラーのアルミホイールにホワイトレター入りのオールテレインタイヤを組み合わせ、アクティブでありながら洗練された、アウトドアシーンで映えるエクステリアに仕上げられています。

さらに会場には、トレイルラインの象徴的な存在として、北米で販売されている大型SUV「パスポート」の上級グレード「トレイルスポーツエリート」も展示されました。

オレンジのボディカラーにブラック加飾、ゴツゴツとしたオールテレインタイヤを組み合わせたその姿は、まさにトレイルラインのフラグシップと呼ぶにふさわしい存在感を放っていました。

ブースにいたホンダ関係者によると、今回発表された新型CR-V、ZR-V、ヴェゼル、WR-Vを対象とするトレイルスポーツ仕様は、すでに市販化を前提に検討が進められており、近い将来にラインナップへ加わる予定とのこと。

一方、参考出品されたパスポートについては、「市場の反応を見て導入を検討する段階」としており、現時点での市販は未定とされています。

※ ※ ※

トレイルラインは、オンロードで高い評価を得てきたホンダが、オフロードシーンにおいても確かな走行性能と信頼性を備えていることを、改めて強く打ち出すメッセージと受け取れます。

小型のWR-Vから大型SUVまで世界観を統一することで、ユーザーにとっては「どれを選んでもホンダらしい」と感じられる、安心感のある新たなSUVシリーズになりそうです。

正式な市販仕様や価格などの詳細は現時点では未発表ですが、ホンダのトレイルラインが、日本のSUV市場でどのような存在感を放つのか、今後の展開に大きな期待が集まります。