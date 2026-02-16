Image:mi.com

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年2月16日は、強力な耐性・防水・防塵に対応したミドルレンジの実力派スマートフォン、Xiaomi（シャオミ）の「REDMI Note 15 Pro 5G」が1月に発売されたばかりで早速お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【新発売！Redmi buds 5Proをプレゼント2/4 20:00-3/1&時間限定10倍ポイント】REDMI Note 15 Pro 5G スマートフォン 8GB+512GB 8GB+256GB MediaTek Dimensity 7400-Ultra 進化した2億画素 6,300mAhの大容量 54,980円 （ポイント10倍：3月16日11時59分まで） 楽天で購入する PR PR

価格帯を大きく超えたスペックとバランスの良さが魅力のXiaomiの「REDMI Note 15 Pro」

1月に発売されたばかりのXiaomiの新作「REDMI Note 15 Pro 5G」は、2.5mの高さからの落下耐性を備え、IP68の完全防水・防塵にも対応し、「永く使える、頑丈スマホ」のコンセプトを体現したミドルレンジの実力派スマートフォン。今ならポイント10倍で販売中です。

水深2m・24時間の防水テストをクリアしており、日常の水しぶきはもちろん、万が一の水没や水中への落下でも性能が損なわれることはありません。

6,300mAhの超大容量バッテリーを搭載し、SNS・動画・カメラ・Webブラウジングなどメイン利用でも1日〜2日バッテリーが持続します。

-20℃の低温環境でも、ビデオ再生最大20時間、1080P動画撮影最大5時間、通話最大32時間と長いバッテリー持続時間を実現。過酷な環境下でも充電切れの心配は不要です。

さらに、45Wの急速充電に対応しているので、忙しいときでも短時間で充電完了できるのも嬉しいポイント。

ミドルレンジながらフラッグシップ級の2億画素カメラ＆AI機能

背面200MPメインカメラは、AI処理による画質補正や細部描写がかなり良好で、明るい日中の撮影ではスマホと思えないほどのディテールを実現。

前面の20MPセルフィーカメラも自然な肌色再現や美肌補正が使えて、自撮りでも美しさを際立たせます。

超広角カメラも備えているため、風景写真やグループ撮影も◎。

AIベースの補正が豊富でSNS用のクリエイティブ写真も簡単に撮影できますよ。

スペックに対して価格が抑えられているので、コスパ重視でスマホを選びたい人や、日常使い〜カメラ・動画重視ユーザーに特におすすめです。

【新発売！Redmi buds 5Proをプレゼント2/4 20:00-3/1&時間限定10倍ポイント】REDMI Note 15 Pro 5G スマートフォン 8GB+512GB 8GB+256GB MediaTek Dimensity 7400-Ultra 進化した2億画素 6,300mAhの大容量 54,980円 （ポイント10倍：3月16日11時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＞＞Xiaomi楽天市場店はこちら

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

Image/Source:楽天市場