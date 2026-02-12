「アズールレーン」より1/7スケールフィギュア「チェシャー 音楽絢爛ケットシー」本日出荷開始！
【チェシャー 音楽絢爛ケットシー】 2月16日 出荷開始 価格：26,200円
スケール：1/7
(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.
グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「チェシャー 音楽絢爛ケットシー」を2月16日に出荷開始する。価格は26,200円。
本商品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するロイヤル所属重巡洋艦「チェシャー」を1/7スケールでフィギュア化したもの。ゲーム内の着せ替え「音楽絢爛ケットシー」のデザインで立体化されている。
イラストのポーズが再現され、チェシャーがスピーカーにもたれながらマイクを手にする姿が、優雅で魅力的な淑女の雰囲気を表現している。
お腹や背中のボディラインがわかるドレスデザインや繊細な金色の模様など、高級感のある造形となっている。
「チェシャー 音楽絢爛ケットシー」
サイズ：全高 約240mm
専用台座付属
※発売日は流通により前後する場合があります。