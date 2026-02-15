「純愛上等！」山中柔太朗（M!LK）＆高松アロハ（超特急）、距離縮まった関係性語る「手繋いで帰りました」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（「高」は正式には「はしごだか」／超特急）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】恋愛映画主演俳優2人、真逆スタイリングでイベント登場
映画「純愛上等！」スペシャルステージに登場した2人。高松が自身のアクションについて「全部注目してもらいたいです」と紹介すると、山中は「本当に初めてとは思えないクオリティで、すごくて、ぜひまたやってほしいです」と太鼓判。山中自身も「アロハくんに負けないように頑張ったのでぜひ観てくれたら嬉しいです」とアピールした。
司会から「過去の映画でも喧嘩して仲良くなるみたいな感じあるし、そういう意味では、アクションシーンをやって2人の関係性とかどうですか？」と振られると、ストーリーのネタバレを気にしつつ、本人同士の関係性については、山中が「手繋いで帰りました」と距離が縮まったことを明かした。
映画『純愛上等！』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。主題歌はhitomiの名曲「LOVE 2000」を、主演の2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーする。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】恋愛映画主演俳優2人、真逆スタイリングでイベント登場
◆山中柔太朗＆高松アロハ、距離縮まった2人の関係性
映画「純愛上等！」スペシャルステージに登場した2人。高松が自身のアクションについて「全部注目してもらいたいです」と紹介すると、山中は「本当に初めてとは思えないクオリティで、すごくて、ぜひまたやってほしいです」と太鼓判。山中自身も「アロハくんに負けないように頑張ったのでぜひ観てくれたら嬉しいです」とアピールした。
◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」
映画『純愛上等！』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。主題歌はhitomiの名曲「LOVE 2000」を、主演の2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーする。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】