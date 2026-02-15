今回は、手料理にケチをつける義母を、嫁が笑顔で撃退したエピソードを紹介します。

癒し系のおっとりしたお嫁さんが…

「母は何かと、同居している兄のお嫁さん（癒し系のおっとりした女性）に厳しいんです。特にお嫁さんが作った料理にダメ出しばかりで、見ていて気の毒です。

そしてある日、実家に用があり立ち寄ったのですが、母はお嫁さんにきつく当たり、お嫁さんが作った料理を『味が薄すぎて不味い』と言ってけなしていたんです。そこで私が母とお嫁さんの間に入ろうとしたのですが、お嫁さんは『大丈夫ですよ、私これから料理上手になる予定ですから』『お義母さんと一緒に、料理教室に通うんです』と言っていて、唖然……。

さらにお嫁さんは、『お義母さん、料理苦手ですよね（笑）』『お義母さんの作ったものって全部しょっぱくて、とても食べられたものじゃないですよ（笑）』と、満面の笑みで話していたんです。母は『料理教室に通うなんて聞いてないわ！』と怒っていましたが、見るからに動揺していましたね。

気まずくなった母は、兄に『私のご飯はすごく美味しいし、あなたも一番好きよね!?』と聞き助けを求めていましたが、兄に『母さんの料理は正直いまいち。奥さんの料理の方が美味しい』と言われていました。母に対し、正直いい気味だと思ってしまいました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ このお嫁さんは普段からニコニコしているそうですが、心の中では料理をけなされてかなり怒っていたのかもしれませんね。にしても笑顔で言い返すって、ちょっと怖いですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。