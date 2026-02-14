2026年に芸能生活10周年を迎え、現在大河ドラマ「豊臣兄弟！」に前田利家の賢妻・まつ役として出演する女優の菅井友香さんの写真集『たびすがい』（撮影：田尾沙織、仕様：B5判／並製／計148ページ、税込3630円）が2026年2月14日にワニブックスよりリリースされます。



【写真】写真集「たびすがい」の菅井友香さん

“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあります。そんな入口からはじまった、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”をカメラはとらえます。



ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールで艶っぽい表情など、キュートで美しい彼女の今の魅力を余すところなく凝縮した珠玉の1冊です。現在の思いを語ったロングインタビューも収録しています。



菅井さんは「芸能生活10周年という節目に、新たな写真集をお届けできることを光栄に思います。『たびすがい』と最初に伺ったときは、その響きの斬新さに驚きました。そして、これまでたくさん名乗ってきた苗字“すがい”が沖縄の方言で“すがた”を意味することを今回初めて知り、興味深い繋がりを感じました。撮影の舞台は、美しい海と自然に包まれた沖縄県・座間味島。ページをめくる旅の中で、見たことのない“菅井の姿”を感じていただけると思います。10年分の感謝と、幸せ、ちょっぴりのドキドキを詰め込んでお届けします！ 楽しみにしていただけたら嬉しいです」とコメントしています。



【菅井友香さんプロフィール】

すがい・ゆうか 1995年11月29日生まれ、東京都出身。欅坂46（のちに櫻坂46）の第1期生として活動し、グループの初代キャプテンを務めた。2020年に舞台『飛龍伝2020』で初主演を務め、女優として活動をスタート。幼少期より習っていた馬術を活かし、日本馬術連盟「馬術スペシャルアンバサダー」に5年連続で就任。2022年、東京ドーム公演をもって櫻坂46から卒業。 卒業後は、舞台やミュージカル、ラジオ番組、映像作品などに出演している。