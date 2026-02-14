「fussy about」の意味は？覚えて明日から使いたい♡【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「fussy about」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「○○にうるさい、こだわりがある」でした！
「fussy」＝「細かいことにこだわる、好みにうるさい」という意味の形容詞で、後ろに「about」をつけて「fussy about〜」とすることで、自分のこだわりを表します。
ほかにも「picky about〜」や「particular about〜」で同じようにこだわりを表すことができますよ。
「My mother is fussy about manners.」
（母はマナーにうるさい）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部