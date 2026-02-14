「fussy about」の意味は？覚えて明日から使いたい♡【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「○○にうるさい、こだわりがある」でした！

「fussy」＝「細かいことにこだわる、好みにうるさい」という意味の形容詞で、後ろに「about」をつけて「fussy about〜」とすることで、自分のこだわりを表します。

ほかにも「picky about〜」や「particular about〜」で同じようにこだわりを表すことができますよ。

「My mother is fussy about manners.」

（母はマナーにうるさい）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。