複数骨折でも挑んだ“命懸けのラン”　7位に終わった平野歩夢が見せた常識外れの挑戦に列島感動「凄い精神力」「本当に生きるか、死ぬかだったんだ」【冬季五輪】

骨折しているとは思えない軽やかな滑りで、華麗に宙を舞った平野(C)Getty Images

現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード・ハーフパイプ男子決勝が行われ、2022年北京大会の金メダリストである平野歩夢は、無念の7位に終わった。

惜しくも連覇の夢は現実化しなかった。それでも満身創痍で挑んだ27歳は、魂のパフォーマンスを披露した。

連覇、そして4大会連続のメダル獲得を狙っていた歩夢。しかし、五輪前最後の実戦となった1月のワールドカップ（スイス／ラークス）で、ボードが折れるほど打ち付けられて転倒。顔面と右骨盤など複数個所の骨折する重傷を負った。

車椅子と松葉杖での生活を余儀なくされる中で「戻れる可能性が1％でもあるならば、ここ（五輪）で滑りたい」と五輪出場に奮起。迎えた11日の予選では渾身の滑りで7位に入り、決勝進出を決めていた。