介護士YouTuberのはたつんが、「【介護の仕事】介護職の１日の流れと裏側全てお見せします【デイサービス1日密着リアル版】」と題した動画を公開しました。動画では、介護単発バイトアプリ「カイテク」を利用してデイサービスでの1日の仕事に密着。送迎から入浴介助、レクリエーションまで、利用者との温かい交流を交えながら、介護職のリアルな業務内容を紹介しています。



出勤後、午前中は利用者さんの送迎、健康状態を確認するバイタルチェック、入浴介助、朝の会、体操など、目まぐるしく業務が進みます。はたつん氏は、利用者一人ひとりに優しく声をかけ、コミュニケーションを大切にしている様子がうかがえます。昼食の配膳を終え、午後の部がスタート。食後の口腔ケアやトイレ誘導の合間には、利用者と一緒に洗濯物を畳むなど、家事を通じて会話を楽しむ場面も見られました。



この日のハイライトは、はたつん氏が担当した音楽レクリエーションです。発声練習から始め、手拍子や振り付けを交えながら「青い山脈」などを全員で熱唱。最初は緊張していた利用者も、はたつん氏の明るいリードで次第に笑顔になり、フロアは一体感に包まれました。



介護職の仕事は、身体的な介助だけでなく、利用者の心に寄り添い、日々の生活に楽しみを提供する重要な役割を担っていることが伝わる動画となっています。介護の仕事に興味がある人や、現場復帰を考えている人にとって、具体的な働き方をイメージするきっかけになりそうです。