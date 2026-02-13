この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【なにこれ？】ドコモ光過去最高のキャンペーンが2/13より開催！キャッシュバックを受け取るための必須条件

ドコモのサービスに特化した情報を発信する「ドコモラボチャンネル」が、YouTubeに「ドコモ光は絶対ここから申込め！最大10万円還元の受取方法【春トクMAX】」と題した動画を公開。ドコモ光の申し込みにおいて、どの窓口を選ぶかによって受け取れる特典が大きく変わり、場合によっては数万円単位の損をしてしまう可能性があると注意を促した。



動画では、結論として「GMOとくとくBB」のウェブサイトから申し込むのが最もお得な方法だと紹介。現在、GMOとくとくBBでは期間限定キャンペーン「春トクMAX」が開催されており、最大10万円のキャッシュバックが受けられるという。ただし、この最大額を受け取るには、申し込み時にチャンネル限定の優待コード「DCMH」を入力することが必須条件であると出演者のドックん氏は強調した。



ドコモ光の申し込み窓口は複数存在するが、窓口ごとに独自のキャッシュバック特典が設定されている。ドックん氏は、OCNインターネットやNNコミュニケーションズといった他の主要な窓口と比較しても、GMOとくとくBBのキャッシュバック額が圧倒的に高いことを具体的な金額を挙げて解説。一部のサイトでは、どの窓口でも適用される公式特典を合算した金額を大きく表示しているため、一見すると他社の方がお得に見える場合があるが、「唯一変わるのが窓口ごとの独自特典」であり、この部分を比較することが最も重要だと指摘した。



また、GMOとくとくBBから申し込むと、高額キャッシュバックに加え、高性能Wi-Fiルーターの無料レンタル（3年以上の利用でプレゼント）や、訪問サポートの初回無料といった独自の特典も利用できる。これらの独自特典に加えて、工事費が実質無料になるキャンペーンや、他社からの乗り換え費用を最大10万dポイントで補填する特典など、ドコモ光の公式特典も併用可能だ。



最後に、キャッシュバックを受け取るための最も重要な手順として、案内メールの見逃しに注意するよう呼びかけた。キャッシュバックの案内は、ドコモ光の開通月を含む4ヶ月目に、普段使っているメールアドレスではなく、GMOとくとくBBから提供される「基本メールアドレス」宛に届くという。このメールを見逃すとキャッシュバックを受け取れなくなるため、スマートフォンのスケジュールに登録したり、メールの転送設定をしたりといった対策を強く推奨した。ドコモ光の契約を検討している人は、このお得な機会を逃さないよう、申し込み窓口と手順をしっかり確認してみてはいかがだろうか。