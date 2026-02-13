この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「億万長者はブルーカラー！これからはガテン系が儲かる！？」と題した動画を公開した。AI技術の進化により、従来のホワイトカラーとブルーカラーの収入格差が逆転しつつある現状について、「ホワイトカラーなんかやってる場合じゃない」と強い言葉で提言を行っている。



動画内で竹田氏は、アメリカで「ブルーカラービリオネア」と呼ばれる現象が起きている背景を解説。「配管工を頼んだらポルシェで来た」という現地の事例を引き合いに出し、AIに代替可能なデスクワークの価値が低下する一方で、熟練した技術を要する現場仕事の価値が急騰していると指摘した。



具体的な根拠として新聞記事のデータを提示し、令和4年から6年の2年間で「タクシー運転手が40％、建設・躯体工事従事者が18％、自動車整備・修理従事者が14％」も賃金が上昇している事実を紹介。「大卒で4年間勉強するよりも、高卒で早く技術を磨いた方が有利になる可能性がある」と述べ、労働人口の減少対策としても、学歴偏重のキャリア形成を見直すべきだという見解を示した。



また、AIと人間の能力差について「一般的な人の能力よりはAIの能力の方が上なんです」と断言。「AIができる仕事の分野は、本当に優秀なほんの一握りの人しか残らない」と語り、中途半端なホワイトカラー職が淘汰されていく未来を予測した。最後は「人間は人間しかできないことに意識を向ける」べきだと結論づけ、現場で手足を動かして働く人々の社会的地位や収入が向上することは「社会として良いことだ」と前向きに評価して動画を締めくくった。