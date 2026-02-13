「ちいかわもぐもぐ本舗」川越店が1周年！“犬張り子”になった限定マスコット＆“おめで鯛”グッズが登場
「ちいかわ」×「和」の世界観を提案する「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」が、2026年2月20日(金)にオープン1周年を迎える。これを記念して、川越店でしか手に入らない“犬張り子”モチーフの限定マスコットや、“おめで鯛(たい)”グッズなどが続々登場。京都伏見店限定や店舗共通の新商品も同時発売される。
■“犬張り子”になっちゃったマスコットが激カワ
まずは、川越店限定アイテムを紹介。「犬張り子になっちゃったマスコット」(各1980円)は、今回の1周年を記念して登場する目玉商品。ちいかわ、ハチワレ、うさぎはもちろん、モモンガやくりまんじゅうなど全8種がラインナップ。ボールチェーン付きなので、かばんにつけて一緒に川越散策を楽しもう。
■鯛に乗ったちいかわがおめでたい！川越限定の縁起物グッズ
川越店限定の鯛に乗ったちいかわたちをあしらった“おめで鯛”デザインシリーズも展開。「豆皿」(990円)、「ミニフレームマグネット」(495円)、「ミニ提灯マグネット」(770円)など、手頃な価格で集めやすいラインナップがそろう。
「鈴付きキーホルダー」(全8種・各880円)は、カラフルな鯛に乗った8キャラクターがそろう人気アイテム。木製の優しい風合いと鈴の音が川越らしさを演出してくれる。同じ“おめで鯛”デザインの「ほどよいサイズの巾着」(1320円)は、コスメやアクセサリーの収納にちょうどいいサイズ感。
「横長のれん」(各1980円/ブルー・オレンジの2色展開)は、鯛に乗ったちいかわたちが描かれたにぎやかな一品。レース風のあしらいとカラフル配色で、お部屋の雰囲気を華やかに演出してくれる。
「Tシャツ」(M/L/XL 各3190円)は、ネイビーの“鯛だらけ”とホワイトの“つみつみ”の2デザインで、どちらも普段使いしやすい。
ティーバッグで楽しめるこだわりの「河越茶」(1188円)と、ドリップで楽しむ「竹炭焙煎珈琲缶」(1296円)。鯛に乗ったちいかわたちが描かれた限定デザイン缶は、飲み終わったあとも小物入れとして活躍する。どちらも店頭限定販売となる。
お土産や自分用にぴったりなステーショナリーグッズも充実。「パタパタメモ」(660円)は、鯛に乗ったちいかわが表紙のじゃばら折りメモ。中面も各ページ異なるデザインで、使うたびに楽しい。「手触りの良いクリアファイル」(440円)は、波文様や梅、“おめで鯛”ちいかわたちが詰まった縁起物デザイン。「ボールペン」(825円)は0.5ミリの書きやすいペン先で、学校やオフィスで使える実用派アイテムだ。
「フレークシール」(660円)は8種×3枚の計24枚入りで、手帳デコやラッピングに大活躍。人気の「マット缶バッジinカプセル」(300円)に“おめで鯛”デザインが仲間入り。ただし、こちらは店頭限定販売なので要注意。
■8000円以上購入で「ゆらっとアクリルチャーム」がもらえる！1周年記念ノベルティ
今回の1周年記念では、購入金額に応じてもらえる2種類のノベルティが登場。3000円以上の購入で「和紙風缶バッジ」(全4種のうち1枚)、さらに8000円以上なら「ゆらっとアクリルチャーム」ももらえる。
ノベルティは川越店限定で、なくなり次第終了となるため、確実にゲットしたい人は2026年2月20日(金)のキャンペーン開始直後に訪れるのがおすすめだ。
■店舗共通＆京都伏見店限定の新商品も同時発売！
川越店1周年と同じ2026年2月20日(金)には、店舗共通の新商品「おかおクッキー」(2160円)も店頭限定で販売される。ちいかわ・ハチワレ・うさぎの表情豊かなおかお型クッキーで、プレーン味とココア味が各6枚入り。
さらに京都伏見店では2026年2月13日より限定商品を先行発売。「竹炭焙煎珈琲缶」(1296円)と「ボールペン」(825円)は、舞妓さん姿で楽しそうなちいかわたちの限定デザインが目を引く。「缶バッジinカプセル」(300円)シリーズには、お稲荷さん姿のちいかわたちが新登場。なお、竹炭焙煎珈琲缶と缶バッジinカプセルは店頭限定販売となる。
■2月20日(金)〜23日(祝)の川越店は事前予約制！運がよければ当日枠も!?
川越店では2026年2月20日(金)〜23日(祝)の期間、混雑制限と安全確保のため、入店に事前予約が必要となる。抽選申し込みの受付はすでに終了しているが、時間帯によっては空き枠が発生する場合があり、その際は当日券として案内される。
当日券の先着受付は、「ちいかわもぐもぐ本舗 LINE公式アカウント」で各日8時より開始。ただし、川越店の半径10キロ以内でスマートフォンの位置情報をオンにした状態での申し込みが必要となるため注意しよう。
今回の新商品の一部は「ちいかわもぐもぐ本舗オンラインストア」でも購入可能。ただし、河越茶や竹炭焙煎珈琲缶、マット缶バッジinカプセル、そして豪華ノベルティは店舗でしか手に入らない。川越店は蔵造りの街並みが美しい小江戸・川越の中心エリアという好立地。観光ついでにぜひ立ち寄ってみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)nagano
